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元大人壽通過ISO 22301營運持續管理系統驗證 實踐永續價值

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大人壽今年再度通過ISO 223012019營運持續管理系統驗證，由英國標準協會(BSI)台灣分公司東北亞區董事總經理謝君豪代表頒發證書予元大人壽總經理翁志宏（中）。（圖／元大人壽提供）
元大人壽今年再度通過ISO 223012019營運持續管理系統驗證，由英國標準協會(BSI)台灣分公司東北亞區董事總經理謝君豪代表頒發證書予元大人壽總經理翁志宏（中）。（圖／元大人壽提供）

面對全球環境不確定性、資安威脅及各類突發災害的挑戰，元大人壽今年再度通過英國標準協會（下稱BSI）驗證取得ISO 22301：2019營運持續管理系統（Business Continuity Management System, BCMS）國際標準，並於本月1日舉行頒證典禮，由元大人壽總經理翁志宏代表受證，再次顯示元大人壽在風險控管與災害應變能力已達國際水準，更展現了對客戶、員工及股東長期承諾的高度韌性。

ISO 22301是全球公認最具權威的營運持續管理標準，要求企業建立系統化與制度化的管理架構，確保在突發事件或重大衝擊下，關鍵業務能迅速復原並持續運作。元大人壽自2022年首次通過 BSI驗證以來，持續依循國際標準精進營運持續管理系統，以確保公司若遭遇重大事故時，能有效進行各項緊急應變處置作為，降低該事件對公司實體環境、各項業務活動的影響，此外，透過強化營運持續管理，確保關鍵業務與系統穩健運作，保障公司業務不中斷。

元大人壽總經理翁志宏表示，今年再獲ISO 22301：2019營運持續管理系統驗證，不僅代表公司具有面對風險及持續營運的能力，更是展現我們對客戶承諾及保障客戶權益的決心，因為已將涉及保戶的重要核心服務皆納入營運持續管理框架和治理機制中，例如：保單收件、核保、理賠、客戶服務、保全、保單貸款、保險費收取，以及相關支援活動，並優化營運持續管理機制作業程序、營運持續策略與解決方案及營運持續計劃等各項作業。

展望未來，元大人壽將以國際規格不斷地優化營運持續管理機制，讓各項風險管理更臻完善，進一步強化營運韌性、確保永續經營，以實現對客戶一輩子的承諾。

元大人壽

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