進軍亞灣再添一軍 宏遠投顧高雄分公司成立

宏遠投顧宣布正式成立高雄分公司，並已順利取得主管機關核准，得以辦理「多通路銷售未具證券投資信託基金性質境外基金」業務，象徵公司南向布局邁出重要一步。隨著高雄亞洲新灣區（亞灣）逐步發展為南台灣金融科技與資產管理重鎮，宏遠投顧積極卡位，期望藉此強化在地服務量能，拓展多元金融商品版圖。

近年來，高雄亞灣金融中心在政策支持與產業聚集效應下，已吸引多家金融機構進駐，並陸續取得相關業務資格，逐步形成完整的金融服務生態圈。宏遠投顧指出，隨著投資人對全球資產配置需求日益提升，境外基金產品的多通路銷售已成為市場重要趨勢，公司此次取得相關資格，將有助於提供投資人更多元且具彈性的投資選擇。

此外，宏遠投顧目前亦為UBP（Union Bancaire Privée）境外基金台灣總代理，系列基金屢屢得獎，具備引進國際優質資產管理產品的能力。透過總代理角色，公司可直接整合產品供應、通路銷售與投資顧問服務，打造一站式金融服務平台，進一步強化產品深度與服務廣度，滿足高資產客戶與一般投資人多層次的理財需求。

宏遠投顧高雄分公司已於4月10日正式開募，未來將全面展開業務服務，包含投資諮詢、資產配置建議、境外基金銷售及國際資產管理產品導入等項目，致力於打造專業、在地化且貼近客戶需求的金融服務平台。公司亦表示，將結合總公司資源與國際市場研究優勢，持續提升服務品質，協助投資人掌握全球投資機會。