萬事達卡與聯卡中心舉辦AI時代支付安全高峰會 聚焦代理式AI交易安全

隨著AI技術快速普及，代理式AI正逐步進入商務應用，從搜尋、比價到自主下單，交易模式正在發生根本性的轉變，也形成支付生態的新挑戰與機遇，對此萬事達卡與聯合信用卡處理中心於今日共同舉辦「AI時代的支付安全與數據信任高峰會」，重點在於代理式AI逐步進入商務應用所帶來的新型態消費生態、授權驗證機制等關鍵議題，包括金管會主委彭金隆、銀行局長童政彰均親自出席。

隨著代理式AI交易從概念走向實際應用，當交易的發起者不再是消費者本人，授權驗證及責任歸屬都面臨全新挑戰。對此萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，萬事達卡長期致力於守護交易安全，確保消費者在任何支付場景下都能獲得可信賴的保障。萬事達卡的網路安全與身分識別服務每日評估全球逾3,200萬個潛在風險事件，並在過去三年協助阻擋近500億美元的潛在詐欺損失，如今面對AI時代整體支付安全的需求，萬事達卡透過代理人身分識別、授權規則設計與多層防護體系，建構AI智慧商務支付 (Agentic Commerce)應用的信任基礎。萬事達卡的目標是確保支付安全的把關能力與時俱進，無論是人還是由代理式AI發起的交易，都能在安全可信的環境中完成。

此外，萬事達卡也透過Identity Solution解決方案強化數位身分驗證、Decision Intelligence Pro提升交易風險決策能力、Ethoca解決方案優化爭議處理流程，以及Recorded Future提供持續性的網路威脅情報，覆蓋交易前、中、後的環節，為支付生態系建構全方位的安全防護體系。

聯卡中心董事長桂先農引用國際經濟合作暨發展組織（OECD）對AI系統的定義，指出AI具備自主性與適應性，正深刻影響實體與虛擬環境。他強調，作為國內信用卡清算與授權的核心機構，聯卡中心正透過區塊鏈與FIDO生物識別技術，打造無密碼的「數位身分認證系統」，並結合AI數據模型提升TRACE風險預警系統的效能。他呼籲，面對AI浪潮，支付安全不再僅是技術對抗，更是如何在消費體驗、數據運用與隱私保護之間取得動態平衡的治理課題。

彭金隆也在致辭中表示，面對代理人經濟已逐步走向實務，金管會的監理角色以『負責任創新』為核心理念，114年成立『金融科技產業聯盟』，結合金融周邊單位與金融機構的力量，共同發展AI防詐科技、打造在地化金融大語言模型及推動AI治理框架等項目，如本次高峰會跨產業匯聚，金融監理需要公私協力建構可信賴、穩健且具包容性的AI金融應用環境。

對於從監管框架到技術落地 ，打造代理式AI交易的安全與信任機制，金管會銀行局局長童政彰在「AI趨勢下的金融監理演變」趨勢演講中分享，科技重塑效率，但「誠信」始終是金融服務之本，已發布的「金融業運用AI指引」強調落實AI技術之透明性與可解釋性，期待兼顧消費者權益及市場秩序下，讓技術進步轉化為消費者的安全感。

Google Cloud台灣技術總經理林書平以「AI Agent的場景變革」為題，分享AI技術的演進趨勢，並聚焦代理式AI與通用商務協定 (Universal Commerce Protocol, UCP)如何帶動消費模式的轉變，而建立跨平台、可互通的標準協定，將是代理式商務能否規模化發展的關鍵。

萬事達卡數據與顧問服務部資深副總裁戴輝瑾則以「AI Agentic Payment支付創新與風控革新」為題，分享AI時代下支付安全的最新發展。詐欺、資安威脅與網路攻擊已匯聚成一個相互連動的風險問題，資安防護不再只是企業營運成本，而是數位經濟信任體系的根基。真正的挑戰不在於攻擊是否會發生，而在於企業是否能在消費者受到影響之前即時回應，這也正是端對端防護能力的關鍵所在。有效的防護必須涵蓋交易前的身分驗證、交易中的風險決策、交易後的爭議處理，以及持續性的網路威脅監控，萬事達卡透過整合自身技術能力與策略性併購所建構的完整防護體系，提供銀行與商業夥伴們全方位的解決方案，協助大家在AI時代建立可持續信任的核心所在。

而對於從資安監管到詐欺防制 跨產業對談聚焦AI代理經濟下的實戰策略，政大金融AI創新中心主任王儷玲、國泰世華銀行數據長梁明喬與萬事達卡數據與顧問服務部副總裁Audrey Wong則共同以「AI時代的資安監管趨勢與企業應對策略」為主題進行對談，分別從學術研究、金融機構實務與全球支付網絡的不同視角，探討AI監管趨勢將如何影響台灣金融業的數位轉型路徑。

Audrey Wong指出，面對AI驅動的詐欺威脅快速演進，防詐韌性的建立已不再只是強化規則與管制，而是企業能否打造一套比攻擊者更快學習、適應與回應的系統，涵蓋即時資料共享與迅速決策能力，才是應對AI時代安全挑戰的關鍵所在。

另一場對談則聚焦「AI代理經濟下的詐欺防制與個資挑戰」，由台灣大哥大資訊長蔡祈岩、聯合信用卡處理中心風險管理部資深協理李錦堯與萬事達卡Franchise Innovation副總裁Dennis Koh共同與談，分別從科技產業、信用卡國內清算中心與全球支付網絡的角度，探討代理式AI交易衍生的詐欺防制與個資保護課題。Dennis Koh指出，AI時代的詐欺早已突破地域限制，整個支付生態系必須共同建立防線，透過威脅情報共享、反欺詐聯盟與公私協作形成更緊密的協防機制。而代碼化 (tokenization)技術的廣泛應用，也將成為降低帳戶盜用風險、強化整體支付安全的重要基礎。