2026年債市有轉機？國泰全球多元收益傘型基金獲准募集

全台資產管理領導品牌國泰投信今年以來新品連發，4月14日獲得主管機關允准募集「國泰全球多元收益傘型基金」，包含國泰環球策略收益債券基金及國泰收益非投等債ETF，主、被動基金齊發，鎖定廣大追求債券收益的族群，順勢推出旗艦型理財產品，兩檔基金投資策略備受市場高度關注。

國泰投信投資長蔡宜芳表示，全球金融市場不確定性持續升高，產業結構性變化與高利率環境相互交織，使市場波動成為新常態，隨著地緣政治風險溢酬逐步常態化，在利率水準仍維持相對高檔的環境下，債券資產所提供的收益基礎更顯吸引力。此外，近年債券市場樣貌已出現明顯轉變，債市投資不再是單一美元債種獨領風騷，而是走向跨區域、跨債種的複合式布局。從歷史經驗來看，不同景氣循環與利率環境下，各類債券如美元可轉債、國庫券、全球非投等債等表現輪流領先，投資關鍵已不在於押注單一債種，而在主動操作與靈活調整資產配置，以因應快速變化的市場環境。

本次國泰投信推出的傘型基金涵蓋主動式共同基金「國泰環球策略收益債券基金」，為主動式的全球債券基金；另一檔子基金為「國泰收益非投等債」，1檔主動式基金搭配1檔被動式ETF的組合，為債券市場再掀話題。

「國泰環球策略收益債券基金」由具備18年投資經驗的基金經理人蔡宗岸操盤，並結合國泰投信逾50位總經研究、固定收益及研究專家團隊，投研網絡橫跨全球，覆蓋超過400家發行人及2,000檔以上投資標的。基金可靈活配置成熟市場投資等級債、新興市場債、非投資等級債、證券化商品以及可轉債等五大債種，依市場情境動態調整存續期間與資產比重。透過國泰自主研發的Macro Regime Model（MRM，總體周期模型），精準判讀景氣與金融環境變化，進行最適化配置，以掌握債市輪動契機。

ETF投資人則可留意「國泰收益非投等債ETF」，為月配息機制被動式ETF，追蹤「彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數」，精選信評中位數介於BB+至B-之非投資等級債，並排除三大信評機構任一信評等於及低於CCC+之債券，獨家導入「明日之星」加權設計，凡任一信評等於或高於BB-，且滿足對應之信評展望為正向（Positive）者，將放大權重提升具潛力標的占比，以增強收益為目標。

國泰投信作為國內資產管理產業領導品牌，持續拓展產品版圖，繼今年1月率先推出台灣首檔聚焦日本不動產商機的ETF「國泰日本不動產（009817）」；緊接著3月募集的主動式台股ETF「主動國泰動能高息（00400A）」亦締造佳績，4月9日掛牌首日成交量即躍居全台ETF之冠，顯見備受市場青睞。展望未來，國泰投信亦將持續深化對市場趨勢、投資人行為與全球資本市場的研究，發揮產品研發實力，建構具策略深度的「全貨架」產品線，為投資人打造兼具前瞻性與長期價值的多元化理財解決方案。