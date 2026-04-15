快訊

空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

Booking.com傳資安事件！官方認部分訂單資料外洩 緊急重設PIN碼

幾萬元就能買走機密？馬文君揭共諜滲透國軍「價格表」

聽新聞
0:00 / 0:00

2026年債市有轉機？國泰全球多元收益傘型基金獲准募集

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

全台資產管理領導品牌國泰投信今年以來新品連發，4月14日獲得主管機關允准募集「國泰全球多元收益傘型基金」，包含國泰環球策略收益債券基金及國泰收益非投等債ETF，主、被動基金齊發，鎖定廣大追求債券收益的族群，順勢推出旗艦型理財產品，兩檔基金投資策略備受市場高度關注。

國泰投信投資長蔡宜芳表示，全球金融市場不確定性持續升高，產業結構性變化與高利率環境相互交織，使市場波動成為新常態，隨著地緣政治風險溢酬逐步常態化，在利率水準仍維持相對高檔的環境下，債券資產所提供的收益基礎更顯吸引力。此外，近年債券市場樣貌已出現明顯轉變，債市投資不再是單一美元債種獨領風騷，而是走向跨區域、跨債種的複合式布局。從歷史經驗來看，不同景氣循環與利率環境下，各類債券如美元可轉債、國庫券、全球非投等債等表現輪流領先，投資關鍵已不在於押注單一債種，而在主動操作與靈活調整資產配置，以因應快速變化的市場環境。

本次國泰投信推出的傘型基金涵蓋主動式共同基金「國泰環球策略收益債券基金」，為主動式的全球債券基金；另一檔子基金為「國泰收益非投等債」，1檔主動式基金搭配1檔被動式ETF的組合，為債券市場再掀話題。

「國泰環球策略收益債券基金」由具備18年投資經驗的基金經理人蔡宗岸操盤，並結合國泰投信逾50位總經研究、固定收益及研究專家團隊，投研網絡橫跨全球，覆蓋超過400家發行人及2,000檔以上投資標的。基金可靈活配置成熟市場投資等級債、新興市場債、非投資等級債、證券化商品以及可轉債等五大債種，依市場情境動態調整存續期間與資產比重。透過國泰自主研發的Macro Regime Model（MRM，總體周期模型），精準判讀景氣與金融環境變化，進行最適化配置，以掌握債市輪動契機。

ETF投資人則可留意「國泰收益非投等債ETF」，為月配息機制被動式ETF，追蹤「彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數」，精選信評中位數介於BB+至B-之非投資等級債，並排除三大信評機構任一信評等於及低於CCC+之債券，獨家導入「明日之星」加權設計，凡任一信評等於或高於BB-，且滿足對應之信評展望為正向（Positive）者，將放大權重提升具潛力標的占比，以增強收益為目標。

國泰投信作為國內資產管理產業領導品牌，持續拓展產品版圖，繼今年1月率先推出台灣首檔聚焦日本不動產商機的ETF「國泰日本不動產（009817）」；緊接著3月募集的主動式台股ETF「主動國泰動能高息（00400A）」亦締造佳績，4月9日掛牌首日成交量即躍居全台ETF之冠，顯見備受市場青睞。展望未來，國泰投信亦將持續深化對市場趨勢、投資人行為與全球資本市場的研究，發揮產品研發實力，建構具策略深度的「全貨架」產品線，為投資人打造兼具前瞻性與長期價值的多元化理財解決方案。

蔡宜芳 基金 債券

延伸閱讀

ETF代碼尾數A、L、R代表什麼？國泰投信主管剖析六大類型與潛藏風險…不當股市韭菜

十檔債券 ETF 配息率逾6%

國泰投信 勇奪國際獎八大榮耀

聯博雙獎加持 印證債券巨擘地位

相關新聞

FUBON Talks富邦演說秀 從第一線出發回應社會議題

為鼓勵員工從工作現場出發，提出創新觀點並回應社會需求，富邦集團年度盛事「FUBON Talks富邦演說秀」由富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興親自領軍，集結來自10家子公司的員工於4月14日登場。本次主題聚焦金融防詐、公平待客、永續經營與AI發展等關鍵議題，富邦員工也從第一線經驗出發，分享具體作法與觀察，展現富邦持續以行動回應社會的實踐力。

FUBON Talks 富邦演說秀登場 蔡明忠、蔡明興攜手員工 回應社會議題

為鼓勵員工從工作現場出發，提出創新觀點並回應社會需求，富邦集團年度盛事「FUBON Talks富邦演說秀」由富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控（2881）董事長蔡明興親自領軍，集結來自10家子公司的員工於14日登場。本次主題聚焦金融防詐、公平待客、永續經營與AI發展等關鍵議題，富邦員工也從第一線經驗出發，分享具體作法與觀察，展現富邦持續以行動回應社會的實踐力。

台金聯子公司力興聯手華南銀行異業合作 整合包租代管、信託業務

台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司15日與華南銀行簽署《合作備忘錄》，雙方將各自利用包租代管、信託業務領域的優勢，建構異業跨界合作新模式，提供民眾整合型全方位服務，打造更符合信託者需求的條件。這是台灣金聯與8大公股銀行簽署異業跨界合作的第4家，近期將陸續與另4家公股銀行簽署，屆時將可完整佈局與各公股銀行異業跨界合作網絡。

金聯子公司力興聯手華南銀合作整合包租代管、信託業務

台灣金聯全資子公司力興公司15日與華南銀行簽署「合作備忘錄」，雙方將各自利用包租代管、信託業務領域的優勢，建構異業跨界合作新模式，提供民眾整合型全方位服務，打造更符合信託者需求的條件，締造最有溫度的服務項目。這是台灣金聯與8大公股銀行簽署異業跨界合作的第4家，近期將陸續與另4家公股銀行簽署，屆時將可完整佈局與各公股銀行異業跨界合作網絡。

董事酬金公布！台積電年減69％重摔至24名 金融業席捲前十大強半江山

臺灣證券交易所15日公布114年度上市公司董事酬金擬議數統計。在備受矚目的平均每位董事酬金排名中，中信金（2891）以平均每位董事支領1億1,723.8萬元，成為全台唯一突破億元大關的「金霸主」，不僅順利奪下冠軍寶座，也創下蟬聯紀錄。與此同時，「護國神山」台積電（2330）則出現罕見的名次大洗牌，本年度董事均酬僅1,573.6萬元，年減幅高達68.9％，排名由上一年度的第5名重摔至第24名。

兆豐銀與捷克儲蓄銀行簽署MOU 強化中東歐市場金融服務版圖

兆豐銀行15日宣布與捷克儲蓄銀行（Česká spořitelna, a.s.，下稱「捷儲銀」）簽署業務合作備忘錄（MOU），就市場資訊共享、業務交流、合規協助及客戶服務等面向建立合作機制，攜手強化兆豐銀行於中、東歐市場的佈局與服務量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。