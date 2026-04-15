富邦產險推寵愛寶貝2.0 無自負額醫療保障結合日常健康照護

寵物疾病或意外所伴隨的高額醫療支出，已成為飼主照料毛孩過程中不可忽視的風險；富邦產險建議飼主在規劃寵物保險時，可優先從醫療相關的高額支出風險著手，讓毛孩在關鍵時刻獲得即時且完整的守護。

近期富邦產險所推出的寵物保險升級專案「寵愛寶貝2.0」，即進一步強化醫療保障內容，其中尊榮方案更將醫療保障升級為「無自負額」，且累計保額提高至13.5萬元，並結合寵物照護平台的健康照護服務與多元優惠資源，協助飼主兼顧醫療支出及日常照護，打造更完整友善的寵物風險防護。

富邦產險表示，「寵愛寶貝2.0」尊榮方案醫療保障升級為「無自負額」，且累計保額提高至13.5萬元，其中單次住院最高給付3萬元，保期內累計最高6萬元、單次手術最高可給付6萬元，可協助飼主因應寵物重大醫療支出所帶來的經濟負擔。

此外，富邦產險更考量飼主照料毛孩日常生活中可能面臨的各類風險，同步涵蓋最高1.5萬元寵物寄宿費用、保期內最高5,000元的協尋廣告與喪葬費用補償，以及高達100萬元因寵物行為導致第三人體傷、死亡或財物損害，依法應負賠償請求的侵權責任，讓保障兼顧醫療與日常需求。

有鑒於飼主對於寵物保險的需求，已逐漸從疾病治癒，轉向更積極的預防醫療與健康管理。富邦產險與「Petscare全方位寵物照護平台」合作，延伸保險服務至日常照護支持，凡投保富邦產險寵物保險，即可獲得Petscare會員點數800點，點數可兌換健康檢查專案優惠、折抵獸醫師線上諮詢費用，或兌換Petscare多項寵物周邊商品，提供飼主更完善的寵物照護服務項目。

為加碼回饋保戶，富邦產險推出投保月月抽活動，凡於今年4月至6月新投保富邦寵物保險，即有機會抽中寵物空氣清淨機及寵物公園即享電子券1,000元、3,000元等好禮。