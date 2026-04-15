響應國際健康日 南山人壽提永續健康倡議

在全球永續發展浪潮下，健康已從個人議題躍升為國際社會關注的核心價值。聯合國大會於西元2026年正式決議，將每年4月15日訂為「國際健康日」（International Wellness Day），呼籲各國政府、企業及社會各界共同響應。南山人壽作為台灣深耕健康議題的企業代表，提出「永續健康」倡議，成為台灣率先以企業之力呼應此國際行動的保險公司，展現與國際接軌的前瞻視野，並強化企業在永續發展中的關鍵角色。

「國際健康日」（International Wellness Day）強調以預防為導向，以人為本，兼顧身心靈整體福祉的健康理念，不僅延續「2030永續發展議程」中SDGs第3項「確保健康生活與促進各年齡層福祉」的核心精神，更進一步強調透過生活型態改變、心理健康促進及社會支持系統的建立，以減緩疾病衝擊並提升整體生活品質。同時呼籲各界一同響應，透過教育推廣、文化交流與實際行動，提升全民健康意識，促進永續發展目標（SDGs）的實現。

南山人壽表示，「國際健康日」的理念與南山近年積極倡議的「永續健康」高度一致，所謂的「永續健康」並非僅止於個人身體健康，而是涵蓋個人、生活、企業、社會與環境五大面向的整合性概念。在此架構下，企業扮演關鍵樞紐角色，連結個人與社會，平衡經濟發展與環境永續，進而提升整體社會的健康韌性。

個人健康方面，南山人壽致力於從傳統保險保障延伸至全方位健康管理，透過「健康守護圈」整合超過50家健康服務夥伴，串聯涵蓋身體與心理的多元照護資源，並藉由數位健康平台鼓勵民眾建立良好生活習慣，累積健康資本。

生活健康層面，面對台灣邁入超高齡社會的挑戰，南山人壽積極倡議「百歲人生 有備而來」，透過舉辦國際論壇及發布白皮書，提升全民對長壽風險與健康準備的認知，協助社會建立更具前瞻性的健康觀念。

企業健康方面，南山人壽強調「員工即資產」，透過打造友善職場環境與推動運動文化，促進員工身心平衡，進而提升企業整體競爭力，實踐健康企業的典範。

社會健康領域，南山人壽長期投入弱勢醫療支持，透過醫療關懷計畫與超過200家醫院合作，協助經濟弱勢族群獲得必要醫療資源，累計捐助金額已逾新台幣5.7億元。同時，持續推動原鄉關懷行動，深入偏鄉部落，改善醫療可近性與健康不平等問題，提升原住民族群的健康力與生活韌性。

環境健康方面，南山人壽以減緩與調適雙軌並行，承諾科學基礎減碳目標（Science Based Targets ，SBT），並致力推動再生能源使用，同時積極開發氣候相關保險商品，協助社會因應高溫等氣候風險。此外，透過都市生態復育計畫，打造人與自然共生的永續環境。

南山人壽強調，健康不僅是個人權利，更是社會責任與經濟發展的重要基石。在「國際健康日」這個別具意義的時刻，南山人壽以實際行動回應聯合國倡議，並期盼號召更多企業與社會大眾共同投入。展望未來，南山人壽將持續以「永續健康領航者」自許，結合保險專業與資源整合能力，深化健康服務、擴大社會影響力，並積極參與國際對話，將台灣在健康與永續領域的成果帶向世界舞台，攜手打造一個更健康、更永續的未來。