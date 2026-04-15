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高資產時代 資誠「家族守護者」新書談家族治理新課題

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
資誠聯合會計師事務所舉辦「家族守護者」新書發表會，從服務高資產客戶與家族企業的實務經驗出發，梳理傳承過程中的核心議題。圖為資誠家族辦公室主持會計師洪連盛，資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠及資誠家族辦公室協同主持律師鄭策允。（由左至右）圖／資誠聯合會計師事務所提供
資誠聯合會計師事務所舉辦「家族守護者」新書發表會，從服務高資產客戶與家族企業的實務經驗出發，梳理傳承過程中的核心議題。圖為資誠家族辦公室主持會計師洪連盛，資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠及資誠家族辦公室協同主持律師鄭策允。（由左至右）圖／資誠聯合會計師事務所提供

在全球資產重配置與亞洲高資產市場持續升溫的趨勢下，台灣加速朝「亞洲資產管理中心」邁進。伴隨著企業主世代交替進入高峰期，資誠聯合會計師事務所4月15日舉辦「家族守護者」新書發表會，從長期服務高資產客戶與家族企業的實務經驗出發，系統性梳理傳承過程中的核心議題。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，當資產不斷累積，真正的挑戰不再是賺多少，而是能否順利留下來。隨著台灣邁向高資產社會，越來越多企業主開始提前思考傳承與資產配置問題，不再等到臨界點才被動處理。這也使得家族辦公室與專業顧問服務需求顯著提升，傳承從過去的「單一事件」，逐漸轉變為「長期工程」。

「家族守護者」一書以「家族辦公室」為核心思維，從家族治理機制、財富傳承布局到稅務治理策略，提出一整合性的實務模型。以多年實務經驗，從案例故事中分析傳承的各種問題，並提供具體傳承工具與方法。無論是掌門人、繼承者或專業經理人，都能找到合適的傳承策略，降低爭權奪利並推動家族企業持續成長。

資誠家族辦公室主持會計師洪連盛指出，過去企業多將重心放在成長與獲利，但在當年市場環境下，「如何交棒」的重要性已不亞於「如何成長」。特別是在資產類型日益多元下，包括跨境投資、金融資產與多元持股結構，以及家族成員分布全球化的情況下，若缺乏制度化規劃，傳承風險將顯著升高。

洪連盛提醒，台灣家族企業的傳承不僅涉及經營權移轉，更牽動股權架構、家族治理與跨世代溝通等多重面向，面對不確定性日益升高的經營環境，如何讓事業、財富與家族價值順利延續，已成為企業主無可迴避的重要課題。

資誠家族辦公室協同主持律師鄭策允表示，企業傳承要靠兩大支撐，即以理性制度設計作骨架，並搭配情感凝聚為血脈，實務上可透過家族控股公司、閉鎖性公司、家族信託、家族憲法、家族辦公室等治理工具，構築治理的護城河，以確保決策有規可依。鄭策允強調，傳承不是把資產交出去，而是把制度建立起來，讓制度成為跨世代延續的基礎。

洪連盛說，面對全球經濟環境變動與產業競爭加劇，企業除追求成長外，更須關注如何穩健交棒。傳承不應視為單一事件，而應透過長期規劃與專業協作，逐步推進並持續優化，不僅實現「財富永續」，更成就「企業永續」與「價值永續」，讓家族企業歷久彌堅、基業長青。

會計 資誠

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