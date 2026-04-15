高資產時代 資誠「家族守護者」新書談家族治理新課題

在全球資產重配置與亞洲高資產市場持續升溫的趨勢下，台灣加速朝「亞洲資產管理中心」邁進。伴隨著企業主世代交替進入高峰期，資誠聯合會計師事務所4月15日舉辦「家族守護者」新書發表會，從長期服務高資產客戶與家族企業的實務經驗出發，系統性梳理傳承過程中的核心議題。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，當資產不斷累積，真正的挑戰不再是賺多少，而是能否順利留下來。隨著台灣邁向高資產社會，越來越多企業主開始提前思考傳承與資產配置問題，不再等到臨界點才被動處理。這也使得家族辦公室與專業顧問服務需求顯著提升，傳承從過去的「單一事件」，逐漸轉變為「長期工程」。

「家族守護者」一書以「家族辦公室」為核心思維，從家族治理機制、財富傳承布局到稅務治理策略，提出一整合性的實務模型。以多年實務經驗，從案例故事中分析傳承的各種問題，並提供具體傳承工具與方法。無論是掌門人、繼承者或專業經理人，都能找到合適的傳承策略，降低爭權奪利並推動家族企業持續成長。

資誠家族辦公室主持會計師洪連盛指出，過去企業多將重心放在成長與獲利，但在當年市場環境下，「如何交棒」的重要性已不亞於「如何成長」。特別是在資產類型日益多元下，包括跨境投資、金融資產與多元持股結構，以及家族成員分布全球化的情況下，若缺乏制度化規劃，傳承風險將顯著升高。

洪連盛提醒，台灣家族企業的傳承不僅涉及經營權移轉，更牽動股權架構、家族治理與跨世代溝通等多重面向，面對不確定性日益升高的經營環境，如何讓事業、財富與家族價值順利延續，已成為企業主無可迴避的重要課題。

資誠家族辦公室協同主持律師鄭策允表示，企業傳承要靠兩大支撐，即以理性制度設計作骨架，並搭配情感凝聚為血脈，實務上可透過家族控股公司、閉鎖性公司、家族信託、家族憲法、家族辦公室等治理工具，構築治理的護城河，以確保決策有規可依。鄭策允強調，傳承不是把資產交出去，而是把制度建立起來，讓制度成為跨世代延續的基礎。

洪連盛說，面對全球經濟環境變動與產業競爭加劇，企業除追求成長外，更須關注如何穩健交棒。傳承不應視為單一事件，而應透過長期規劃與專業協作，逐步推進並持續優化，不僅實現「財富永續」，更成就「企業永續」與「價值永續」，讓家族企業歷久彌堅、基業長青。