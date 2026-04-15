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安達人壽推「永富長紅」分紅保單 提供雙重紅利、強化壽險保障

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

近期金融局勢波動加劇，投資市場難以掌握。安達人壽為滿足客戶資產規畫及壽險需求，推出「安達人壽永富長紅美元分紅終身壽險」，期望透過加強壽險保障及分紅機制，協助打造更全面的保障，靈活守護家庭，因應人生各階段的需求。

安達人壽表示，「永富長紅」屬於英式分紅保單，分配到的紅利會再滾入保額中。每年除了基本保險金額可參與紅利分配，歷年累積的分紅保額也可再參與紅利投資分配，因此具有長期投資優勢。

該保單設計包含四大特色：第一，彈性規劃：可選擇繳費年期七年或十年，即可完成資產規劃，並享終身保障。第二，雙重紅利：透過「週年紅利」及「終極紅利」，共享保單經營成果，分紅比例不低於85%。第三，倍數傳承：每年分紅自動投入，持續提高保險價值，強化保障額度，妥善照顧家人經濟安全。第四，分期／提前給付：可依需求設定5至20年分期給付，靈活規劃資金運用。若符合保單約定條件，亦可申請生命末期提前給付，優先照顧自己。

以40歲男性投保「永富長紅」為例，保險金額100萬美元，繳費年期7年，首期及續期保險費採金融機構自動轉帳，享高保費折扣1.5%，再享1%保費轉帳折扣，共計約2.5%保費折扣，實際年繳保費約為9.12萬美元。投保首年即享有10倍壽險保障，協助有快速補足保障需求的客戶完善保險規劃，並藉由長期累積，提升資產價值，滿足財富傳承的目標。

安達人壽指出，「永富長紅」分紅商品的投資策略將依商品特性劃分投資帳戶，並以穩健的股債資產配置為主，著重長期穩定成長。同時，台灣安達人壽2022年擴大經營之後，自有資金規模顯著提升，並成功接軌法規新制，如國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17）及新一代清償能力制度（TW－ICS），擁有穩健的資本結構與風險承擔能力，可提升資金運用彈性及支持更多元化的投資策略，以穩定達成期望目標。

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