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凱基證券關注偏鄉學童 以行動守護孩子健康成長

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基慈善基金會執行長曾錦隆(後排中)親訪偏鄉小學，關心孩童營養補充及生活需求。凱基證券／提供
凱基慈善基金會執行長曾錦隆(後排中)親訪偏鄉小學，關心孩童營養補充及生活需求。凱基證券／提供

凱基證券長期捐助之凱基慈善基金會，持續關注弱勢學童健康。自104年起以「愛，讓機會萌芽」偏鄉照護計畫，補助臺東、嘉義等地的弱勢學童營養早餐，讓家庭經濟弱勢的學童能夠吃飽上學去，12年來該計畫累計協助超過8,000多名弱勢學生。

除早餐補助外，凱基慈善基金會仍持續辦理「營養100」加菜金補助，協助學校於午餐中加菜、水果或營養飲品，補足學童每日所需營養，支持其正常成長與學習發展。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，基金會多年來實地訪視發現，部份學童因家庭資源不足，經常空腹上學，影響成長發育及學習效率。例如部分單親家庭、隔代教養或家中成員眾多的情況下，家長難以穩定準備早餐，學童長期處於營養不足的狀態。透過營養早餐補助，能協助學童建立基本的飲食規律，提升在校學習與出席的穩定度。

此外，部分偏鄉及資源不足地區的學校，雖已提供制式的營養午餐，但受限學校規模及經費等問題，營養攝取仍未達每日飲食指標；凱基慈善基金會自去年將補助範圍從早餐延伸到午餐，依學校實際需求以加菜方式補充蛋白質、水果或乳製品等。

例如南投縣文昌國小增加雞蛋供應，以優質蛋白質促進孩子生長發育、骨骼強壯；嘉義縣重寮國小則結合食農教育，為孩子補充當地水果及優酪乳等營養來源，兼顧營養與飲食教育。

「愛，讓機會萌芽」偏鄉照護計畫115學年度補助即日起開始徵件，營養早餐補助由臺東縣教育處協助調查縣內國小，依個別學童實際需求提出申請，營養午餐補助則是開放宜蘭縣、南投縣、彰化縣、嘉義縣、屏東縣等地國小，凡屬偏遠、特偏、非山非市地區，且全校學童人數100人(含)以下，資源相對不足的學校，皆可提出申請。透過早餐與午餐的營養支持，全面照護孩子健康成長。

健康 嘉義 凱基

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