貝萊德：中東風險可控 加碼美股及新興市場

貝萊德智庫認為，中東衝突對全球經濟成長所造成的累積性衝擊，整體而言仍可望受到控制。因此，貝萊德上調風險資產配置，特別是在美國與新興市場股票，這兩個市場獲利最亮眼。

貝萊德表示，雖然累積的供應鏈中斷影響仍不容忽視，且需要時間逐步消化，但整體而言，對全球經濟成長的拖累幅度約0.2-0.3個百分點。其中，歐洲受影響最為顯著，今年經濟成長將受到約0.5個百分點的拖累；亞太地區約0.3個百分點；美國影響相對有限，僅約0.1個百分點。

貝萊德指出，自2月28日衝突爆發以來，美國與新興市場今年的企業獲利預期不僅未受影響，反而持續上修。人工智慧（AI）主題正是這背後的關鍵驅動力之一。

貝萊德分析，在新興市場方面，南韓與台灣等關鍵AI硬體供應國的企業，正帶動整體獲利預期上調；在美股，根據 LSEG 數據，今年半導體類股的獲利預計將大幅成長80%，進一步推升科技產業乃至整體市場的獲利預期。

展望未來，貝萊德持續聚焦因中東局勢而加速發展的主題型投資機會，並認為無論衝突最終如何收場，這些配置皆有望受惠。在衝突爆發前，貝萊德已觀察到「大趨勢」正推動一個由供給因素主導的世界，例如關稅政策與勞動力短缺等限制。

貝萊德認為，在衝突結束後，預期結構性變化仍將繼續。例如，地緣政治分化將支撐國防與航太產業發展，並促使各國政府更加積極推動能源自主，同時也驅動企業增加對供應鏈韌性的投資，加上AI主題的推動，將進一步引領基礎建設與電力需求的成長。