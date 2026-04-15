台灣金聯子公司力興聯手華銀 整合包租代管、信託多元服務

台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司15日與華南銀行簽署合作備忘錄，雙方將各自利用包租代管、信託業務領域的優勢，建構異業跨界合作新模式，提供民眾整合型全方位服務，打造更符合信託者需求的條件，締造最有溫度的服務項目。

這是台灣金聯與八大公股銀行簽署異業跨界合作的第四家，近期將陸續與另四家公股銀行簽署，屆時將可完整佈局與各公股銀行異業跨界合作網絡。

由台灣金聯董事長宮文萍與華南銀行總經理黃俊智共同簽署。宮文萍在致詞中強調，整合型全方位安養信託已成為目前市場主流，透過安養信託進行跨界資源整合，例如納入不動產管理，讓不動產租金收入做為安養開銷，兼顧生活照護與財務自主需求，符合當前社會需要，因此台灣金聯積極透過異業跨界，尋求與各公股銀行合作，希望整合包租代管、信託業務提供民眾更多元服務。

宮文萍透露，目前已完成與台灣企銀、台灣銀行、第一銀行及華南銀行等四家銀行的合作簽署，近期還會與另4家公股銀行簽署合作備忘錄，另也有多家民營銀行主動希望合作，相信在極短時間之內就可以看到成果，屆時將建構出完整的公民營合作網絡，除了公公聯手、強強合作外，將昇華至公私聯手、幸福到手的境界。

宮文萍表示，根據內政部最新統計，2025年底，台灣地區年滿65歲人口數已占全部總人口數20.06%，正式邁入超高齡社會，尤其雙北地區約占25%，安養信託就顯得非常必要。

華南銀行在安養信託業務績效領先同業，擁有許多年長客戶，若以「留房養老」之安養信託實務需求為出發點，透過台灣金聯專業的不動產及租賃管理，把閒置或難以自行管理的不動產活化為租金收入，進而銜接信託制度給付安排，讓安養資金來源更穩定、使用更有秩序，讓年長者保有房產，持續享受房產增值潛力。也即在雙方既有合作架構上，進一步建立標準作業流程與轉介機制，讓有安養信託需求的客戶，可同步獲得不動產管理方案，為長者打造一站式的服務。