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台灣金聯子公司力興聯手華銀 整合包租代管、信託多元服務

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（左一）15日與華南銀行總經理黃俊智簽署合作備忘錄，將打造包租代管、信託業務異業跨界合作。圖/台灣金聯提供
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（左一）15日與華南銀行總經理黃俊智簽署合作備忘錄，將打造包租代管、信託業務異業跨界合作。圖/台灣金聯提供

台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司15日與華南銀行簽署合作備忘錄，雙方將各自利用包租代管、信託業務領域的優勢，建構異業跨界合作新模式，提供民眾整合型全方位服務，打造更符合信託者需求的條件，締造最有溫度的服務項目。

這是台灣金聯與八大公股銀行簽署異業跨界合作的第四家，近期將陸續與另四家公股銀行簽署，屆時將可完整佈局與各公股銀行異業跨界合作網絡。

由台灣金聯董事長宮文萍與華南銀行總經理黃俊智共同簽署。宮文萍在致詞中強調，整合型全方位安養信託已成為目前市場主流，透過安養信託進行跨界資源整合，例如納入不動產管理，讓不動產租金收入做為安養開銷，兼顧生活照護與財務自主需求，符合當前社會需要，因此台灣金聯積極透過異業跨界，尋求與各公股銀行合作，希望整合包租代管、信託業務提供民眾更多元服務。

宮文萍透露，目前已完成與台灣企銀台灣銀行第一銀行及華南銀行等四家銀行的合作簽署，近期還會與另4家公股銀行簽署合作備忘錄，另也有多家民營銀行主動希望合作，相信在極短時間之內就可以看到成果，屆時將建構出完整的公民營合作網絡，除了公公聯手、強強合作外，將昇華至公私聯手、幸福到手的境界。

宮文萍表示，根據內政部最新統計，2025年底，台灣地區年滿65歲人口數已占全部總人口數20.06%，正式邁入超高齡社會，尤其雙北地區約占25%，安養信託就顯得非常必要。

華南銀行在安養信託業務績效領先同業，擁有許多年長客戶，若以「留房養老」之安養信託實務需求為出發點，透過台灣金聯專業的不動產及租賃管理，把閒置或難以自行管理的不動產活化為租金收入，進而銜接信託制度給付安排，讓安養資金來源更穩定、使用更有秩序，讓年長者保有房產，持續享受房產增值潛力。也即在雙方既有合作架構上，進一步建立標準作業流程與轉介機制，讓有安養信託需求的客戶，可同步獲得不動產管理方案，為長者打造一站式的服務。

第一銀行 台灣企銀 台灣銀行

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