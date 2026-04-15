金聯子公司力興聯手華南銀合作整合包租代管、信託業務

台灣金聯全資子公司力興公司15日與華南銀行簽署「合作備忘錄」，雙方將各自利用包租代管、信託業務領域的優勢，建構異業跨界合作新模式，提供民眾整合型全方位服務，打造更符合信託者需求的條件，締造最有溫度的服務項目。這是台灣金聯與8大公股銀行簽署異業跨界合作的第4家，近期將陸續與另4家公股銀行簽署，屆時將可完整佈局與各公股銀行異業跨界合作網絡。

簽署儀式於15日在台灣金聯舉辦，金聯董事長宮文萍強調，整合型全方位安養信託已成為目前市場主流，透過安養信託進行跨界資源整合，例如納入不動產管理，讓不動產租金收入做為安養開銷，兼顧生活照護與財務自主需求，符合當前社會需要，因此台灣金聯積極透過異業跨界，尋求與各公股銀行合作，希望整合包租代管、信託業務提供民眾更多元服務。

宮文萍透露，目前已完成與台灣企銀、台灣銀行、第一銀行及華南銀行等4家銀行的合作簽署，近期還會與另4家公股銀行簽署合作備忘錄，另也有多家民營銀行主動希望合作，相信在極短時間之內就可以看到成果，屆時將建構出完整的公民營合作網絡，除了公公聯手、強強合作外，將昇華至公私聯手、幸福到手的境界。

宮文萍認為，透過多元信託架構，滿足各年齡層的資產規劃需求。對於樂齡族與準備退休族群，提供「安養信託」、「以租養老信託」服務，讓退休生活安排更安心。

宮文萍表示，根據內政部最新統計，114年底，台灣地區年滿65歲人口數已占全部總人口數20.06%，正式邁入超高齡社會，尤其雙北地區約占25%，安養信託就顯得非常必要。華南銀行在安養信託業務績效領先同業，擁有許多年長客戶，若以「留房養老」之安養信託實務需求為出發點，透過台灣金聯專業的不動產及租賃管理，把閒置或難以自行管理的不動產活化為租金收入，進而銜接信託制度給付安排，讓安養資金來源更穩定、使用更有秩序，讓年長者保有房產，持續享受房產增值潛力。也即在雙方既有合作架構上，進一步建立標準作業流程與轉介機制，讓有安養信託需求的客戶，可同步獲得不動產管理方案，為長者打造一站式的服務。

宮文萍強調，推動平價住宅、都更危老、包租代管等業務，實現安心成家、安全居住、安適生活的核心理念，以落實「居住正義」目標，是台灣金聯公司業務推動的三大支柱。尤其包租代管業務，更是公司成立25年來，經辦數萬件出租案件，累積豐富物業修繕、招租及管理等專業的重要經驗體現，去年10月開辦以來，已積極展開業務推展，目前績效逐漸顯現，尤其是與股東銀行展開跨產業之業務合作，提升企業品牌形象及業務拓展，創造互惠雙贏的成效。