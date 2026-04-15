台新銀3月信用卡刷卡金額513億元 單月海外簽帳創歷史新高

台新銀行3月信用卡刷卡金額513億元，歷年首次單月簽帳突破500億(排除綜所稅)，單月海外簽帳創歷史新高。其中，海外、旅遊、保費消費成長顯著。

台新銀表示，3月旅遊熱潮延續，「玩旅刷」國/內外旅遊享最高3.3%，及「Pay著刷」台新Pay+新上市，日本消費加碼最高20.8%，單月海外消費創歷史新高！

此外根據租車業者表示，因旅遊市場帶動機場接送需求成長4倍，4/1起Richart卡再推新權益，一般消費達檻可再享機場接或送最高2次，支持旅遊客群的全方位服務需求。

5月迎來繳稅季，刷台新（2887）卡繳綜所稅，最高享0.5%刷卡金回饋，並可同享12期0利率。另適逢母親節，百貨購物、國內聚餐需求旺盛，5/10前至新光三越，刷台新銀行新光三越聯名卡，單筆滿萬元贈最高12%；搭配Richart卡好饗刷，國內餐飲、指定飯店可享最高3.3%回饋。