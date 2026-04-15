董事酬金公布！台積電年減69％重摔至24名 金融業席捲前十大強半江山

臺灣證券交易所15日公布114年度上市公司董事酬金擬議數統計。在備受矚目的平均每位董事酬金排名中，中信金（2891）以平均每位董事支領1億1,723.8萬元，成為全台唯一突破億元大關的「金霸主」，不僅順利奪下冠軍寶座，也創下蟬聯紀錄。與此同時，「護國神山」台積電（2330）則出現罕見的名次大洗牌，本年度董事均酬僅1,573.6萬元，年減幅高達68.9％，排名由上一年度的第5名重摔至第24名。

觀察本次領先群名單，金融業展現強大的「吸金」氣勢，在前15名中強佔8個席次。緊追中信金之後的是被動元件龍頭國巨（2327），以7,549.2萬元位居亞軍；富邦金（2881）則以6,931.4萬元排名第三。第四名至第十名的競爭同樣激烈，依序由台新新光金（2887）的6,474.1萬元、凱基金（2883）的6,190.2萬元、元大金（2885）的5,427.7萬元領銜，隨後則是台中銀（2812）的3,651.5萬元、和泰車（2207）的3,407.4萬元、大立光（3008）的3,285.3萬元，以及受惠於AI浪潮的散熱大廠奇鋐（3017）以3,213.6萬元首度殺入前十。

而在第11名至第15名的排位中，第11的統一（1216）平均每位董事酬金2,682.4萬多元；第12名光寶科（2301）約2,650.8萬多元；第13名統一超（2912）2,462.9萬多元；第14名亞翔（6139）約2,091.5萬多元；第15名則由永豐金（2890）以2,037.6萬多元入榜。這五家企業展現了強勁的經營實力，也是董事酬金在2,000萬以上水平的公司。

從此分佈可見，除了半導體與光學龍頭外，傳產龍頭如統一也維持穩定的高酬金分配，而金融業則因獲利穩健且公司治理制度完備，普遍在排行榜中名列前茅。

證交所提醒，本次披露的數據均為「擬議數」，由公司董事會依據114年度經營績效所擬議的發放金額，最終實際發放數額須經股東大會定案後，於116年1月底公布實際數值。透過定期公開此類資訊，旨在建立透明的市場監控機制，促使上市企業在訂定董監酬金時，能更合理與經營績效、社會責任進行掛鉤。