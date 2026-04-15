兆豐銀與捷克儲蓄銀行簽署MOU 強化中東歐市場金融服務版圖

兆豐銀行15日宣布與捷克儲蓄銀行（Česká spořitelna, a.s.，下稱「捷儲銀」）簽署業務合作備忘錄（MOU），就市場資訊共享、業務交流、合規協助及客戶服務等面向建立合作機制，攜手強化兆豐銀行於中、東歐市場的佈局與服務量能。

兆豐銀行表示，全球供應鏈重組使中、東歐已成為台資企業積極布局的新核心。以半導體產業為例，台積電於德國德勒斯登設廠，預期將帶動台灣供應鏈加速進入鄰近市場，捷克兼具地理位置與成本優勢，已成為台商設立據點的熱門選擇。本次與捷儲銀建立合作關係，將整合雙方在貿易融資、資金調度、外匯與財務商品、聯貸等領域的專業能力與國際網絡，為台商提供更完整、即時的跨境金融解決方案。

捷克儲蓄銀行創立於1825年，為捷克大型銀行之一，自2000年起成為奧地利Erste Group旗下成員，在零售與企業金融領域均具領導地位。Erste Group為中東歐地區最大金融服務集團，於2025年《The Banker》Tier 1資本排名第80位，其服務據點涵蓋奧地利、捷克、波蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞、匈牙利、克羅埃西亞與塞爾維亞等國，具備支援區域內跨境金融需求的完整網絡。

兆豐銀行目前在全球18個國家設有39處海外據點，長期深耕台商市場與跨境金融服務。此次攜手捷儲銀有助兆豐銀行拓展中、東歐地區的服務能量、提升國際能見度，並協助台商加速布局捷克及周邊國家，把握產業升級與綠色轉型帶來的金融需求，未來將持續透過與優質國際金融機構的策略聯盟，強化跨境服務能力，以更全面的金融方案協助客戶拓展全球布局，為客戶創造更多價值。