群益期貨引領 AI 交易革命：首創「策略生成器」實現零門檻量化交易

隨著全球金融市場進入高速數位化時代，量化交易已成為法人機構與專業操盤手的核心武器。然而，對於廣大投資人而言，複雜的程式代碼與語法糾錯往往是一道難以跨越的「程式高牆」。

為打破這項技術壟斷，群益期貨發表研發最新成果「群益AI策略生成器」，由甫獲2025年金彝獎傑出期貨人才殊榮的群益期貨資深副總黃維本帶領團隊開發，主打「一句話生成策略」，力求讓每一位投資人都能享有與法人同等級的量化工具。

目前全台數百萬投資人中，僅有極少數能真正跨越量化交易門檻。傳統量化開發環境如MultiCharts，要求投資人必須精通PowerLanguage語法，從基礎的變數宣告到複雜的邏輯判斷，每一行代碼都如同建築工程般嚴密。這道深不見底的「程式高牆」，加上動輒數小時甚至數日的「除錯地獄」，往往在策略還未進入實戰回測前，就已將投資人的交易熱情消磨殆盡。

為了尋求突破，許多投資人嘗試求助於通用型AI（如ChatGPT），卻往往陷入另一種困境。由於通用AI缺乏金融實務底蘊，生成的代碼常混雜OTO邏輯或看似合理卻無法運行的「假語法」，實測代碼準確率僅約70%。針對此技術斷層，群益「策略生成器」實現了超越通用型AI的跨世代躍進。

系統徹底捨棄泛用型AI的模糊性，轉而採用獨創的「雙模型架構」。透過ModelFile與LoRA微調技術，針對底層語言模型進行深度改造，並餵入超過4,500筆專業PowerLanguage策略程式碼與交易實務邏輯進行專項訓練。這不僅建立起全台最強大的量化策略專用語料庫，更讓AI能從底層語法結構精準掌握MultiCharts的運算邏輯，將投資構想精確轉化為100%可編譯的實戰腳本。

群益「策略生成器」最具革命性的突破，在於其仿生架構的「自動化編譯檢測與自我修復機制」。系統模擬人類大腦的分工模式，由負責深度學習的「左腦」進行邏輯轉譯與代碼生成，並連動嚴謹的「右腦」在背景自動執行編譯判定。

當產出的程式碼未通過編譯時，系統會自動擷取錯誤訊息，透過「生成、編譯、修正、再編譯」的閉環迭代流程，確保最終交付給投資人的每一行腳本皆達成100%編譯成功率，徹底終結傳統開發中令人受挫的「除錯地獄」。

在實務操作上，投資人僅需描述口語化的交易邏輯，如「在08:45至09:00建立觀察區間，突破高點進多、跌破低點做空，並掛載50點移動停損與13:40強制平倉」等精細指令，AI即可瞬間產出邏輯嚴密的程式碼。此外，系統具備「雙向解釋技術」，能將生硬代碼拆解為易懂的白話敘述，詳細說明進出場時機與風控核心，實現「看見大師，進而成為大師」的量化願景。

除了精準轉譯，系統更內建了前瞻性的AI量化防禦思維。AI會自動植入嚴格進場規範，杜絕連續加碼風險，並智能補齊成本記錄與部位歸零機制以排除報價干擾。同時整合移動停損、階梯式鎖利及時間強制平倉等高效風控邏輯，確保每一筆交易都能貫徹嚴謹紀律。投資人只需在對話框輸入構想、生成代碼、複製應用，即可透過極簡三步驟跨越技術門檻。

在提供便利的同時，群益期貨亦強調投資紀律的重要性，AI生成代碼應視為邏輯草稿，投資人務必在實盤前於MultiCharts進行嚴謹的歷史數據回測。