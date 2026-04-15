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滙豐調查: 87%機構願加碼風險 亞洲吸金力爆發

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

滙豐集團最新發布的調查顯示，即便面對市場波動，高階企業領袖與機構投資人仍看好國際成長機會，並持續聚焦亞洲與AI。

滙豐集團在年度「滙豐全球投資峰會」前發布的一項獨立調查顯示，高階企業領袖與機構投資人在重新布局以追求成長的同時，正優先聚焦亞洲。

這項調查於3月中旬進行，訪問10個市場、共3,000位國際企業與機構投資人。調查結果顯示，在歷經10年的全球衝擊之後，企業正進行策略調整並持續投資。

94%的受訪者仍看好國際成長機會；87%表示，相較五年前，他們更願意承擔經審慎評估的風險。近四分之三(72%)表示他們正重新評估營運據點與投資方式，並預期未來三年將對其業務進行中度至顯著的重新定位。

人工智慧(AI)與科技已成為影響國際拓展與資本部署策略的主要驅動因素之一，科技如今是企業領袖與機構投資人進行全球投資決策的核心。受訪者表示，未來三年，取得AI、關鍵技術與相關基礎設施將是影響國際策略的最重要因素(50%)，與市場成長和客戶需求(49%)的重要性不相上下。

在決定提高對個別市場的曝險時，完善的AI與數據相關基礎設施及具吸引力的能源成本，亦是最重要的驅動因素之一(51%)，僅次於強勁的成長前景與客戶需求(52%)。

受訪者認為，未來三年AI最顯著的潛在效益將是提升生產力與人力效率(56%)；而預測與建模(48%)，以及提升創新、想法與營運成本節省(46%)亦相當重要。值得注意的是，有32%的受訪者預期三年後AI扮演更具策略性的角色，將從根本上重塑其核心商業模式。這顯示，未來改變的不僅是工作如何完成，也包括提供哪些產品與服務、提供的方式，以及如何創造價值。

報告指出，49%的機構投資人表示，因應當前的經濟環境，2026年最常見的客戶投資組合策略是提高對AI與科技主題的參與，這也是投資組合重新定位的首要重點。僅有14%預期不會對整體策略作出重大調整。

95%的受訪者認為，波動不再被視為暫時性的干擾，而是全球經濟的常態。對此，88%的受訪者表示，因應波動加劇，他們已重新調整資本配置策略。

各組織亦延長投資時程，以因應更複雜的環境。超過一半的受訪者(53%)表示，相較三年前，他們的投資期限已拉長；顯示即使不確定性持續，企業仍轉向更長期的布局。此趨勢在英國(69%)、美國(68%)與中國大陸(78%)等主要市場尤為明顯；受訪者並表示，相較三年前，他們的組織持有更多流動性。

儘管中東局勢仍在發展，沙烏地阿拉伯與阿聯酋的受訪者在中期策略上似乎仍相當堅定；他們對短期與長期成長機會抱持正面回應，與其他受訪市場一致。調查顯示，阿聯酋(95%)與沙烏地阿拉伯(98%)的企業與投資人正轉向供應鏈重整；94%的受訪者表示，跨境貿易與投資將呈現更區域化的模式。

調查指出，全球化正轉為更具區域結構的發展：93%的組織計劃在未來五年增加跨境貿易或投資，且91%預期相關資金與貿易流將更集中於區域網絡之內。

而對亞洲的日益重視，正反映在更廣泛的全球貿易重塑之中。亦有41%的決策者認為，未來五年內，中國大陸在經濟關係的重要性上，將是成長幅度最大的市場，高於全球任何其他地區。

這份報告亦強調，已開發市場在全球策略中仍扮演關鍵角色。受訪者表示，未來五年，歐洲大陸(38%)與英國(38%)將是其經濟關係的關鍵市場，凸顯即使亞洲重要性上升，傳統經濟中心仍是全球成長與連結不可或缺的一環。

即使市場不確定性升高，企業與投資人仍積極把握成長機會。調查顯示，89%正主動增加在高成長市場的資本部署；反映儘管波動仍在，企業對長期回報仍具高度信心。

滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示：「我們的全球投資峰會調查凸顯了全球經濟正在發生結構性轉變。貿易與投資流向正變得更區域化，亞洲的策略重要性日益上升，而科技正在重塑資本部署的方式與去向。」

陳志堅強調：「隨著總體環境日趨複雜，企業領袖與機構投資人正重新調整其營運、投資與資本配置的策略。在這波全球轉型中，台灣憑藉著世界級的半導體實力與完整的資通訊供應鏈，將持續吸引國際資本，扮演連結亞洲與全球的動能引擎。滙豐亦將持續協助客戶掌握成長契機，鞏固企業在全球價值鏈中的競爭力。」

美國 滙豐集團

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