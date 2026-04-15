國票金上演大和解！旺旺、台鋼陣營接受公股建議、達成共識

延宕已久的政府總預算終於要開始審查，媒體朋友猛然發現海外金檢缺了一塊，從而報端出現「連續7年不赴大陸金檢金管會：不代表監理出現空窗」的標題。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲指出，看似不無道理，但按這理由，小留學生出國7年沒去訪視，只靠平安家書式的「場外監理」，家長是否就放心了？

2026-04-15 11:52