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國票金上演大和解！旺旺、台鋼陣營接受公股建議、達成共識
國票金（2889）今年將進行董事改選，途中出現超額提名情況，由於本周四（16日）董事會將審查並公告董事候選人名單，最新消息傳出，旺旺陣營已同意公股建議，接受2席一般董事及1席獨董；台鋼方面，也同意僅取得一席一般董事，因此預料明日的董事會後最終的候選人名單僅會提出足額，不會有超額的情況。
國票金將於5月29日召開股東常會改選董事，根據國票金先前公告，包括公股、耐斯、旺旺、台鋼四個陣營所提出的被提名人名單，合計提出25席，已超過應選名額的15席，形成超額提名，其中含公股11席、耐斯五席、旺旺六席、台鋼三席。
不過，由於國票金將於4月16日董事會進行被提名人資格審查，就在董事會召開前夕，知情人士透露，國票金已上演大和解，明日的董事會將提出最終候選人名單，隨著公股、旺旺、台鋼等主要大股東達成協議，大股東陣營也將會撤回先前所提出超過的協商席次。
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