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摩根士丹利環球遠見基金榮獲理柏台灣基金獎肯定 展現優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
摩根士丹利環球遠見基金績效。資料來源：Morningstar，統計至2026/03/31
摩根士丹利環球遠見基金績效。資料來源：Morningstar，統計至2026/03/31

中東地緣政治升溫與估值修正使全球股市短線震盪，但美股企業盈餘表現穩健，基本面仍具支撐，長期投資價值未變。摩根士丹利環球遠見基金展現其長期投資實力與穩健的主動管理成果，榮獲理柏台灣基金環球股票類型三年期獎，突顯其在市場波動中持續把握長期趨勢的投資能力。

理柏基金獎以風險調整後報酬與長期穩定度為評選核心，摩根士丹利環球遠見基金這次榮獲理柏台灣基金環球股票類型三年期獎項1肯定，突顯其長期投資實力，不僅肯定基金績效，更反映摩根士丹利投資團隊成熟且一致的投資流程。基金團隊秉持長期持有、主動管理理念，聚焦具備穩定財務體質、強勁現金流與長期競爭優勢的優質企業，並鎖定具破壞式創新能力的成長主題，投資涵蓋多個高成長領域，即使在市場波動加大的情況下，仍能堅守紀律、把握長期趨勢投資機會。

從歷史經驗與最新財報數據來看，美國股市基本面仍顯示出高度韌性。回顧自1998年以來，只要標普500指數的前瞻 EPS 年增率維持正成長，其未來12個月滾動報酬率多數呈現正報酬，顯示企業獲利是支撐股市中長期走勢的關鍵因素。就目前狀況而言，本輪財報企業營收及盈餘成長優於預期的企業達六至七成，且多數產業呈現獲利雙位數成長，反映企業前景樂觀；其中，2025年標普500 指數EPS成長率達12.49%，預估2026 年更上看20.2%，企業獲利動能明確。整體而言，獲利趨勢持續向上，使美股在基本面仍具支撐，亦為後續市場表現奠定穩固基礎。

展望後市，貨幣政策屬於降息循環、美股企業財務基本面強勁，在此背景下，摩根士丹利環球遠見基金展現優勢聚焦具備長期結構性成長動能的「破壞式創新」企業，投資組合涵蓋雲端運算、人工智慧、電動車、生命科學、生技製藥、串流媒體、電子商務、金融支付及數位平台等多元高成長領域。最新配置中，具破壞式創新相關類股占比達五成以上，並持有創新龍頭，充分把握AI浪潮帶來的長期機會。對投資人而言，目前正是檢視資產配置、布局2026年第2季行情的良機。

中東 美股

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