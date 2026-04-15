快訊

用電鍋也要開抽油煙機？醫解答揭「3關鍵」恐傷肺 擺錯位置也危險

2026日本搭機「行動電源」7大新制上路！4/24起限帶2顆行充、別忘做1事

學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

瀚亞投信勇奪 LSEG 理柏台灣 2026年兩項大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長王伯莉（左）與瀚亞印度基金經理人林庭樟（右）出席頒獎典禮領獎。瀚亞投信/提供
瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長王伯莉（左）與瀚亞印度基金經理人林庭樟（右）出席頒獎典禮領獎。瀚亞投信/提供

成立超過20年的瀚亞印度基金憑藉穩健且具競爭力的長期表現，榮獲2026年LSEG理柏台灣基金獎「三年期」與「五年期」雙料大獎，充分驗證基金在績效表現、風險控管等關鍵指標上的卓越實力，並獲得國際專業評比機構的高度肯定。

近年印度經濟持續快速成長，隨著農村人口對高附加價值與消費升級產品的需求提升，進一步帶動整體消費轉型動能，在多重利多因素推動下，印度經濟展現強勁成長潛力。瀚亞印度基金有別於市場上多數僅偏重大型股或中小型股的同類型基金，透過大型、中型及小型股的均衡配置，全面掌握印度具成長潛力的企業，布局多元消費轉型帶來的投資機會。

瀚亞投信表示，基金研究團隊長期鎖定印度高消費轉型相關題材，並看好未來外資回流契機，提前布局具成長潛力的金融類股。統計至2月底，基金主要持股配置包括37%的景氣循環性消費類股、19%的金融類股、14%的工業類股，以及10%的資訊科技類股，充分反映對印度內需與產業升級趨勢的掌握。

基金經理人林庭樟指出，在政策支持與外部環境多重因素支撐下，市場對印度中長期經濟與股市前景仍維持正向看法。美國與印度推動的貿易與關稅協議逐步定調，持續深化雙邊供應鏈與科技合作，有助於印度在全球「去風險化」供應鏈重組過程中，進一步提升關鍵地位。

此外，印度在2027財年的財政政策仍以基礎建設投資、製造業升級及數位經濟發展為核心方向，政府在維持財政紀律的同時，持續推動經濟成長動能，為中長期企業投資與內需循環提供穩定支撐。

儘管印度股市近兩年受到多項不確定因素影響，表現相對落後於部分新興市場，但在低通膨環境與穩健內需消費的基礎下，政策操作仍具彈性空間。隨著地緣政治風險逐步趨緩、市場回歸基本面，印度的中長期投資價值可望進一步浮現。

印度

延伸閱讀

外資回流亞洲 最愛台股 上周淨流入61億美元稱冠

AI重塑資產管理 強化風控應對波動

普徠仕系列基金三喜 連續11年奪理柏獎

富達基金 全球動能區域布局齊創佳績

相關新聞

獨／國票金控股東大和解 公股與台鋼和人旺達成共識

國票金控經營權紛擾多時，原本的緊張情勢逆轉，出現選前大和解。據知情人士透露，國票金控今年改選董監事，其中，台鋼與人旺已經同意公股的建議，台鋼取得一席，人旺則為2席一般董事加1席獨董，明日國票金召開董事會在即，在公股已與全體大股東達成協議之下，其餘大股東都將撤回其他超過協商席次的董事。

金聯子公司力興聯手華南銀合作整合包租代管、信託業務

台灣金聯全資子公司力興公司15日與華南銀行簽署「合作備忘錄」，雙方將各自利用包租代管、信託業務領域的優勢，建構異業跨界合作新模式，提供民眾整合型全方位服務，打造更符合信託者需求的條件，締造最有溫度的服務項目。這是台灣金聯與8大公股銀行簽署異業跨界合作的第4家，近期將陸續與另4家公股銀行簽署，屆時將可完整佈局與各公股銀行異業跨界合作網絡。

董事酬金公布！台積電年減69％重摔至24名 金融業席捲前十大強半江山

臺灣證券交易所15日公布114年度上市公司董事酬金擬議數統計。在備受矚目的平均每位董事酬金排名中，中信金（2891）以平均每位董事支領1億1,723.8萬元，成為全台唯一突破億元大關的「金霸主」，不僅順利奪下冠軍寶座，也創下蟬聯紀錄。與此同時，「護國神山」台積電（2330）則出現罕見的名次大洗牌，本年度董事均酬僅1,573.6萬元，年減幅高達68.9％，排名由上一年度的第5名重摔至第24名。

兆豐銀與捷克儲蓄銀行簽署MOU 強化中東歐市場金融服務版圖

兆豐銀行15日宣布與捷克儲蓄銀行（Česká spořitelna, a.s.，下稱「捷儲銀」）簽署業務合作備忘錄（MOU），就市場資訊共享、業務交流、合規協助及客戶服務等面向建立合作機制，攜手強化兆豐銀行於中、東歐市場的佈局與服務量能。

兩岸金檢打鐵趁熱重啟 陳冲：別讓監理空窗變自我萎縮

延宕已久的政府總預算終於要開始審查，媒體朋友猛然發現海外金檢缺了一塊，從而報端出現「連續7年不赴大陸金檢金管會：不代表監理出現空窗」的標題。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲指出，看似不無道理，但按這理由，小留學生出國7年沒去訪視，只靠平安家書式的「場外監理」，家長是否就放心了？

國票金上演大和解！旺旺、台鋼陣營接受公股建議、達成共識

國票金（2889）今年將進行董事改選，途中出現超額提名情況，由於本周四（16日）董事會將審查並公告董事候選人名單，最新消息傳出，旺旺陣營已同意公股建議，接受2席一般董事及1席獨董；台鋼方面，也同意僅取得一席一般董事，因此預料明日的董事會後最終的候選人名單僅會提出足額，不會有超額的情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。