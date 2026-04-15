瀚亞投信勇奪 LSEG 理柏台灣 2026年兩項大獎

成立超過20年的瀚亞印度基金憑藉穩健且具競爭力的長期表現，榮獲2026年LSEG理柏台灣基金獎「三年期」與「五年期」雙料大獎，充分驗證基金在績效表現、風險控管等關鍵指標上的卓越實力，並獲得國際專業評比機構的高度肯定。

近年印度經濟持續快速成長，隨著農村人口對高附加價值與消費升級產品的需求提升，進一步帶動整體消費轉型動能，在多重利多因素推動下，印度經濟展現強勁成長潛力。瀚亞印度基金有別於市場上多數僅偏重大型股或中小型股的同類型基金，透過大型、中型及小型股的均衡配置，全面掌握印度具成長潛力的企業，布局多元消費轉型帶來的投資機會。

瀚亞投信表示，基金研究團隊長期鎖定印度高消費轉型相關題材，並看好未來外資回流契機，提前布局具成長潛力的金融類股。統計至2月底，基金主要持股配置包括37%的景氣循環性消費類股、19%的金融類股、14%的工業類股，以及10%的資訊科技類股，充分反映對印度內需與產業升級趨勢的掌握。

基金經理人林庭樟指出，在政策支持與外部環境多重因素支撐下，市場對印度中長期經濟與股市前景仍維持正向看法。美國與印度推動的貿易與關稅協議逐步定調，持續深化雙邊供應鏈與科技合作，有助於印度在全球「去風險化」供應鏈重組過程中，進一步提升關鍵地位。

此外，印度在2027財年的財政政策仍以基礎建設投資、製造業升級及數位經濟發展為核心方向，政府在維持財政紀律的同時，持續推動經濟成長動能，為中長期企業投資與內需循環提供穩定支撐。

儘管印度股市近兩年受到多項不確定因素影響，表現相對落後於部分新興市場，但在低通膨環境與穩健內需消費的基礎下，政策操作仍具彈性空間。隨著地緣政治風險逐步趨緩、市場回歸基本面，印度的中長期投資價值可望進一步浮現。