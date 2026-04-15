快訊

用電鍋也要開抽油煙機？醫解答揭「3關鍵」恐傷肺 擺錯位置也危險

2026日本搭機「行動電源」7大新制上路！4/24起限帶2顆行充、別忘做1事

學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

日本多重資產仍看多 再通膨助燃經濟復甦

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受惠於中東地緣政治風險降溫與資金回流大型權值股的帶動下，日本股市近期展開強勁反彈。柏瑞投信表示，隨著日本經濟逐步擺脫通縮結構、企業獲利持續改善，搭配政策利多與資金流入，將有助於延續日股中長期多頭走勢，可透過日本多重資產掌握經濟結構轉型所帶來的長期投資契機。

柏瑞投信指出，日股2026年4月新會計年度一開局就展現強勁動能，除外部風險降溫，更反映市場對於日本企業財測與獲利增長前景的信心回升，資金亦全面回補科技、金融及景氣循環類股。此外，從總經面觀察，日本正逐步轉向溫和且可持續的通膨環境，這一結構性的拐點出現，將重新激發日本經濟成長動能，並帶動日股展開新的長多格局。

根據日本政府最新公布的2026年3月生產者物價指數（PPI）較去年同期成長2.6%，超越市場預期的2.4%。此外，日本2月消費者物價指數（CPI）年增率達1.3%，核心通膨維持在1.6%水準，加上失業率維持2.6%的低檔區間，顯示日本正邁向溫和通膨加上實質薪資改善所支撐的經濟復甦軌道。

儘管中東局勢緊張帶動油價高漲，但日本經濟仍然展現韌性。日本央行（BOJ）於4月發布最新櫻花報告（Sakura Report）指出，各地區景氣普遍呈現溫和復甦或持續改善，而內需與企業投資成為景氣向上的主要動力來源，顯示日本經濟基本面具備延續性。

柏瑞投信表示，日本政府仍積極推動產業升級與結構改革，在AI、半導體與先進製造等領域的持續加碼投資下，將有助強化企業競爭力；同時，日本企業今年將延續高水準庫藏股回購與股東回饋政策，藉以提升每股盈餘與資本使用效率，亦為日股評價面提供下檔支撐。

另方面，根據美國銀行研究機構（BoA Global Research）4月統計，2026年3月日本企業美元公司債的發行總額為57.05億美元，較2025年同期減少32億美元，顯示在市場不確定性升溫下，企業的融資活動趨於保守。不過，彭博全球綜合日本外幣債券指數的殖利率在3月底來到4.54%，仍相對於日本公債具有較佳的投資吸引力。

柏瑞日本多重資產基金經理人方定宇指出，隨著日本經濟逐步擺脫通縮體質，再通膨的環境有助於日本企業營收與獲利成長，加上資金由美國市場分流到日本資產的趨勢仍在持續進行中，透過股債並進、攻防一體、動態調整的多重資產配置，可望在參與股市上行的同時，提升投資組合在波動環境中的穩定度。

日本央行 中東 通膨

延伸閱讀

台股衝破3萬7！AI 資金回流 這四檔台股 ETF 戰績逾50%

非投等債違約率下修殖利率反攀高 00981D主動債 ETF 年化配息逾8%

富蘭克林公司債 30年實力深獲肯定

雙金力挺股領軍向前衝 欣興、大聯大等耐震又有衝力

相關新聞

獨／國票金控股東大和解 公股與台鋼和人旺達成共識

國票金控經營權紛擾多時，原本的緊張情勢逆轉，出現選前大和解。據知情人士透露，國票金控今年改選董監事，其中，台鋼與人旺已經同意公股的建議，台鋼取得一席，人旺則為2席一般董事加1席獨董，明日國票金召開董事會在即，在公股已與全體大股東達成協議之下，其餘大股東都將撤回其他超過協商席次的董事。

金聯子公司力興聯手華南銀合作整合包租代管、信託業務

台灣金聯全資子公司力興公司15日與華南銀行簽署「合作備忘錄」，雙方將各自利用包租代管、信託業務領域的優勢，建構異業跨界合作新模式，提供民眾整合型全方位服務，打造更符合信託者需求的條件，締造最有溫度的服務項目。這是台灣金聯與8大公股銀行簽署異業跨界合作的第4家，近期將陸續與另4家公股銀行簽署，屆時將可完整佈局與各公股銀行異業跨界合作網絡。

董事酬金公布！台積電年減69％重摔至24名 金融業席捲前十大強半江山

臺灣證券交易所15日公布114年度上市公司董事酬金擬議數統計。在備受矚目的平均每位董事酬金排名中，中信金（2891）以平均每位董事支領1億1,723.8萬元，成為全台唯一突破億元大關的「金霸主」，不僅順利奪下冠軍寶座，也創下蟬聯紀錄。與此同時，「護國神山」台積電（2330）則出現罕見的名次大洗牌，本年度董事均酬僅1,573.6萬元，年減幅高達68.9％，排名由上一年度的第5名重摔至第24名。

兆豐銀與捷克儲蓄銀行簽署MOU 強化中東歐市場金融服務版圖

兆豐銀行15日宣布與捷克儲蓄銀行（Česká spořitelna, a.s.，下稱「捷儲銀」）簽署業務合作備忘錄（MOU），就市場資訊共享、業務交流、合規協助及客戶服務等面向建立合作機制，攜手強化兆豐銀行於中、東歐市場的佈局與服務量能。

兩岸金檢打鐵趁熱重啟 陳冲：別讓監理空窗變自我萎縮

延宕已久的政府總預算終於要開始審查，媒體朋友猛然發現海外金檢缺了一塊，從而報端出現「連續7年不赴大陸金檢金管會：不代表監理出現空窗」的標題。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲指出，看似不無道理，但按這理由，小留學生出國7年沒去訪視，只靠平安家書式的「場外監理」，家長是否就放心了？

國票金上演大和解！旺旺、台鋼陣營接受公股建議、達成共識

國票金（2889）今年將進行董事改選，途中出現超額提名情況，由於本周四（16日）董事會將審查並公告董事候選人名單，最新消息傳出，旺旺陣營已同意公股建議，接受2席一般董事及1席獨董；台鋼方面，也同意僅取得一席一般董事，因此預料明日的董事會後最終的候選人名單僅會提出足額，不會有超額的情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。