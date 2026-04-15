日本多重資產仍看多 再通膨助燃經濟復甦

受惠於中東地緣政治風險降溫與資金回流大型權值股的帶動下，日本股市近期展開強勁反彈。柏瑞投信表示，隨著日本經濟逐步擺脫通縮結構、企業獲利持續改善，搭配政策利多與資金流入，將有助於延續日股中長期多頭走勢，可透過日本多重資產掌握經濟結構轉型所帶來的長期投資契機。

柏瑞投信指出，日股2026年4月新會計年度一開局就展現強勁動能，除外部風險降溫，更反映市場對於日本企業財測與獲利增長前景的信心回升，資金亦全面回補科技、金融及景氣循環類股。此外，從總經面觀察，日本正逐步轉向溫和且可持續的通膨環境，這一結構性的拐點出現，將重新激發日本經濟成長動能，並帶動日股展開新的長多格局。

根據日本政府最新公布的2026年3月生產者物價指數（PPI）較去年同期成長2.6%，超越市場預期的2.4%。此外，日本2月消費者物價指數（CPI）年增率達1.3%，核心通膨維持在1.6%水準，加上失業率維持2.6%的低檔區間，顯示日本正邁向溫和通膨加上實質薪資改善所支撐的經濟復甦軌道。

儘管中東局勢緊張帶動油價高漲，但日本經濟仍然展現韌性。日本央行（BOJ）於4月發布最新櫻花報告（Sakura Report）指出，各地區景氣普遍呈現溫和復甦或持續改善，而內需與企業投資成為景氣向上的主要動力來源，顯示日本經濟基本面具備延續性。

柏瑞投信表示，日本政府仍積極推動產業升級與結構改革，在AI、半導體與先進製造等領域的持續加碼投資下，將有助強化企業競爭力；同時，日本企業今年將延續高水準庫藏股回購與股東回饋政策，藉以提升每股盈餘與資本使用效率，亦為日股評價面提供下檔支撐。

另方面，根據美國銀行研究機構（BoA Global Research）4月統計，2026年3月日本企業美元公司債的發行總額為57.05億美元，較2025年同期減少32億美元，顯示在市場不確定性升溫下，企業的融資活動趨於保守。不過，彭博全球綜合日本外幣債券指數的殖利率在3月底來到4.54%，仍相對於日本公債具有較佳的投資吸引力。

柏瑞日本多重資產基金經理人方定宇指出，隨著日本經濟逐步擺脫通縮體質，再通膨的環境有助於日本企業營收與獲利成長，加上資金由美國市場分流到日本資產的趨勢仍在持續進行中，透過股債並進、攻防一體、動態調整的多重資產配置，可望在參與股市上行的同時，提升投資組合在波動環境中的穩定度。