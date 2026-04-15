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貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder 解析不確定市場的資產配置

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

貝萊德全球固定收益投資長及環球資產配置投資團隊主管Rick Rieder解析不確定市場的環球資產配置關鍵，在於不僅跨國家與區域分散，更進一步橫跨不同時間維度與投資風格，持續在當前環境中尋求較合適的資產組合。

Rick Rieder表示，環球資產配置基金扮演著一個具備高度韌性的核心分散投資工具。結合多種一般投資人難以自行複製、或僅透過單一投資模型建構的交易與投資策略，目標是打造「一檔基金、多個動能引擎」。基金設計初衷是協助投資人在總體經濟不確定性升高，以及在市場快速輪動的環境中，更有彈性地因應不同情境。

所謂「一檔基金、多個引擎」，是指基金同時運用基本面研究、系統化訊號、固定收益加值（FI Plus）領域、另類資產，以及即時風險管理機制。這是一項力求在長期提供接近股票型報酬潛力的同時，兼顧顯著較低波動度與較緩和的修正表現的策略；已在超過30年的多個市場循環中，驗證此一目標的可行性。

「高度的彈性」是真正與眾不同的關鍵。不同於靜態的平衡型基金，環球資產配置基金可於股票、債券、信用資產、貨幣、黃金及私募市場間動態調整配置，隨市場環境演變而調整曝險，進而提升投資組合韌性。

Rick Rieder表示，由於不受限於傳統的「60% 投資在股票，40% 投資在債券」配置框架，得以即時在總體主題、基本面選股、系統化投資洞察，以及固定收益機會之間靈活輪動。當市場變化快速時，這一點格外關鍵—稱之為「兼顧短期管理，同時著眼長期投資」。在股票配置上，則聚焦於位處「現金流快速流動帶」的企業，亦即受惠於穩健獲利能力與結構性成長趨勢的產業。

同時搭配系統化股票策略，讓超額報酬 (alpha) 的來源更加多元，並降低非預期的風格曝險。在固定收益方面，結合傳統債券與固定收益加值領域，包括非投資等級債、證券化資產、私募信貸，以及非美元利率曲線。這些資產不僅有助於提供具吸引力的收益，也能提升分散效果，並在利率波動仍高的環境中，降低對單一存續期間的依賴。

這種兼顧成長、收益與彈性的配置組合，有助於在長期追求具吸引力的風險調整後報酬。

Rick Rieder表示，將波動視為一項資產，而非單純需要避開的風險。投資團隊可依市場狀況，動態調整股票、存續期間、信用或匯率的避險部位，並適時解除避險。

環球資產配置基金運用的工具包括：選擇權策略，在保留上行潛力的同時，協助管理下檔風險；同時，亦會在固定收益波動較高的期間，動態管理存續期間與信用曝險；此外，也會主動管理外匯部位，以降低非預期的匯率風險。這套風險管理工具，在參與市場上行的同時，力求在壓力情境下減少回檔。

環球資產配置基金獨特之處在於不僅跨國家與區域分散，更進一步橫跨不同時間維度與投資風格，持續在當前環境中尋求較合適的資產組合。

例如，在股票投資上，結合基本面選股與系統化模型；在投資流程中，同時運用由上而下（top-down）的總體環境判斷與由下而上（bottom-up）的分析，並整合固定收益加值領域與即時避險機制，全部納入同一投資組合中。

相較於多數多重資產策略僅仰賴總體配置或部分外部資源，由內部團隊整合所有投資流程。團隊包含超過 30 位股票投資專家與 400 多位固定收益分析師，協同合作，確保每一項部位與曝險皆經過審慎且精準的配置。此外，亦投資於公開市場以外的領域，例如黃金與特定私募市場，進一步在投資風格、資產類別與地理區域上提升分散效果。

Rick Rieder表示，固定收益再次成為具吸引力的收益來源，但投資人需要超越傳統指數的框架。傳統債券指數往往偏重負債最高的發行人，且本身隱含較高的存續期間風險。

因此，環球資產配置基金建立更全面的固定收益工具組合，將公債與投資等級債券，結合收益較高且具分散效果的資產，包括 ABS、CLO、非機構房貸、非投資等級債及私募信貸。這種固定收益加值的配置方式，有助於在追求具吸引力收益的同時，降低對單一存續期間的依賴，並提升投資組合在不確定利率與通膨環境下的抗震能力。

Rick Rieder表示，人工智慧與科技加速發展，影響基本面選股與系統化訊號判斷，環球資產配置基金聚焦於受惠於生產力提升、數據成長與基礎建設擴張的企業，同時嚴守估值與風險紀律。能源轉型則帶來再生能源、電氣化技術、效率解決方案，以及相關供應鏈的投資機會。地緣政治碎片化，則凸顯跨區域、跨貨幣、證券化債務與外匯配置分散的重要性。

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