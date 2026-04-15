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新興國家已更具韌性 當地債市三大投資亮點仍在

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新興國家具備高實質利率優勢與富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金績效。資料來源：彭博資訊與理柏資訊
新興國家具備高實質利率優勢與富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金績效。資料來源：彭博資訊與理柏資訊

2026年來地緣政治動盪已成為市場最大尾端風險，尤其中東戰事牽動荷莫茲海峽關閉推升油價飆漲而更加動盪，通膨擔憂打亂原本市場對降息的樂觀預期，成熟國家如澳洲已經連兩升，而擁高殖利率優勢且近年通膨控制得宜的一些新興國家，降息態度也轉趨觀望，在風險趨避情緒與降息期待落空下，新興國家債匯市近期表現承壓。

地緣衝突掀起投資人對2022年因俄烏戰爭牽動的油價與通膨飆升的恐慌回憶，對聯準會的降息預期從年初的預期降息兩次，快速轉變為預期2027年第3季之前都將維持利率不變，富蘭克林證券投顧表示，儘管全球寬鬆貨幣週期已進入後期，不過各國政策也更趨於分歧，像是巴西，受惠審慎的貨幣政策、控制通膨得宜，便在今年3月啟動降息，又如墨西哥、迦納、烏拉圭等國，近月也仍處降息。

國際券商便預估巴西與墨西哥今年降息方向不變，而對能源依賴度較高的國家如南非與埃及等，預期今、明兩年也將仍處降息軌道。富蘭克林證券投顧分析，觀察聖路易聯準行五年損益兩平通膨預期，仍處於近五年低檔區，2月底以來多介於2.1%~2.14%，還低於年初2.2%左右的水位，正呼應聯準會主席鮑爾近期的說法，認為目前長期通膨預期仍大致穩定。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，地緣政治事件再度成為潛在不穩定因素，儘管中東衝突延長與擴大可能考驗全球經濟增長韌性，一些新興國家自身改革的基本面改善、全球貿易重組的主題與中長期美元走弱趨勢仍在。

麥可．哈森泰博補充，新興市場的韌性不僅體現在近年壓力測試下的表現，也獲得外部認可，例如，多國與國際貨幣基金組織（IMF）達成的協議肯定其改革成效，過去一年多亦有許多國家信用評級獲得上調。儘管短期內新興國家債匯市可能因中東局勢帶來的避險情緒而成壓，預期石油出口國表現將優於進口國，而已大幅改善總體經濟結構及國際收支脆弱度的國家，也將更能抵禦當前危機。長遠而言，基本面將再度主導。

富蘭克林證券投顧表示，利差優勢也是吸引資金青睞新興國家當地債市的主因之一，截至3月底，巴西的實質利率（官方政策利率-通膨率）仍高達近11%，哥倫比亞與埃及也有近6%，反觀美國歐元區則是僅略高於1%，甚至為實質負利率。富蘭克林證券投顧建議，市場權衡瞬息萬變的美伊情勢，風險偏好將跟隨擺盪，後續仍需密切觀察荷莫茲海峽的通行情況與航運條件及油價走勢，建議現階段保持冷靜、等待市場重新定價，以掌握新興國家當地債市修正後的回升行情。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金績效表現領先，截至2月底基金持債到期殖利率達9.86%，投資於新興國家當地公債為多，廣納拉丁美洲、非洲與新興亞洲當地債匯市機會。

美國 歐元區 IMF

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