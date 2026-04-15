新興國家已更具韌性 當地債市三大投資亮點仍在

2026年來地緣政治動盪已成為市場最大尾端風險，尤其中東戰事牽動荷莫茲海峽關閉推升油價飆漲而更加動盪，通膨擔憂打亂原本市場對降息的樂觀預期，成熟國家如澳洲已經連兩升，而擁高殖利率優勢且近年通膨控制得宜的一些新興國家，降息態度也轉趨觀望，在風險趨避情緒與降息期待落空下，新興國家債匯市近期表現承壓。

地緣衝突掀起投資人對2022年因俄烏戰爭牽動的油價與通膨飆升的恐慌回憶，對聯準會的降息預期從年初的預期降息兩次，快速轉變為預期2027年第3季之前都將維持利率不變，富蘭克林證券投顧表示，儘管全球寬鬆貨幣週期已進入後期，不過各國政策也更趨於分歧，像是巴西，受惠審慎的貨幣政策、控制通膨得宜，便在今年3月啟動降息，又如墨西哥、迦納、烏拉圭等國，近月也仍處降息。

國際券商便預估巴西與墨西哥今年降息方向不變，而對能源依賴度較高的國家如南非與埃及等，預期今、明兩年也將仍處降息軌道。富蘭克林證券投顧分析，觀察聖路易聯準行五年損益兩平通膨預期，仍處於近五年低檔區，2月底以來多介於2.1%~2.14%，還低於年初2.2%左右的水位，正呼應聯準會主席鮑爾近期的說法，認為目前長期通膨預期仍大致穩定。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，地緣政治事件再度成為潛在不穩定因素，儘管中東衝突延長與擴大可能考驗全球經濟增長韌性，一些新興國家自身改革的基本面改善、全球貿易重組的主題與中長期美元走弱趨勢仍在。

麥可．哈森泰博補充，新興市場的韌性不僅體現在近年壓力測試下的表現，也獲得外部認可，例如，多國與國際貨幣基金組織（IMF）達成的協議肯定其改革成效，過去一年多亦有許多國家信用評級獲得上調。儘管短期內新興國家債匯市可能因中東局勢帶來的避險情緒而成壓，預期石油出口國表現將優於進口國，而已大幅改善總體經濟結構及國際收支脆弱度的國家，也將更能抵禦當前危機。長遠而言，基本面將再度主導。

富蘭克林證券投顧表示，利差優勢也是吸引資金青睞新興國家當地債市的主因之一，截至3月底，巴西的實質利率（官方政策利率-通膨率）仍高達近11%，哥倫比亞與埃及也有近6%，反觀美國與歐元區則是僅略高於1%，甚至為實質負利率。富蘭克林證券投顧建議，市場權衡瞬息萬變的美伊情勢，風險偏好將跟隨擺盪，後續仍需密切觀察荷莫茲海峽的通行情況與航運條件及油價走勢，建議現階段保持冷靜、等待市場重新定價，以掌握新興國家當地債市修正後的回升行情。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金績效表現領先，截至2月底基金持債到期殖利率達9.86%，投資於新興國家當地公債為多，廣納拉丁美洲、非洲與新興亞洲當地債匯市機會。