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獨／國票金控股東大和解 公股與台鋼和人旺達成共識

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國票金大和解，公股與台鋼和人旺達成共識。圖／本報資料照片
國票金大和解，公股與台鋼和人旺達成共識。圖／本報資料照片

國票金控經營權紛擾多時，原本的緊張情勢逆轉，出現選前大和解。據知情人士透露，國票金控今年改選董監事，其中，台鋼與人旺已經同意公股的建議，台鋼取得一席，人旺則為2席一般董事加1席獨董，明日國票金召開董事會在即，在公股已與全體大股東達成協議之下，其餘大股東都將撤回其他超過協商席次的董事。

國票金原本超額提名爆棚，在上周的提名截止日，合計公股陣營、耐斯、旺旺、台鋼等四路人馬，總共提名25席，遠超過應選席次15席，除了財政部提名11席之外，人旺集團提名6席、耐斯集團提名5席，而台鋼則提名3席，不過在16日國票金將召開董事會審查提名名單之前，再度戲劇性的上演全面大和解，原先不同意公股席次分配的旺旺與台鋼最後都同意。

公股民股大和解之後，15席的董事，5席獨董由公股取得3席，耐斯與人旺各1席，另外，10席一般董事，將由公股取得5席、台鋼1席、人旺與耐斯各2席，合計在15席董事，公股取得8席，其他民股合計取得7席，公股在總席次過半，掌握實質主導權。

國票金將在明（16）日召開董事會，對候選人資格進行審查。

財政部 耐斯 台鋼

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