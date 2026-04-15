獨／國票金控股東大和解 公股與台鋼和人旺達成共識

市場對美國和伊朗通過談判結束戰爭重新燃起樂觀情緒，對通膨的擔憂有所緩解，也讓金價在連續兩天下跌後出現反彈，昨（14）日金價一度上漲1.2%，至每英兩4,796美元。對此，兩大首席經濟學家皆看好今年有望再看到金價上漲至每英兩5,000美元之上。

2026-04-15 02:00