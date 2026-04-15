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永信控股啟動員工持股信託 攜元大銀行共創永續未來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永信控股代表與元大銀行共同簽訂員工持股信託契約。(永信控股/提供)
永信控股代表與元大銀行共同簽訂員工持股信託契約。(永信控股/提供)

永信國際投資控股股份有限公司攜手元大銀行推動員工持股信託，共創永續價值、強化人才凝聚、落實企業價值共享機制，實踐ESG永續治理，為深化人才發展並強化員工與企業長期價值連結，永信控股將攜手旗下各子公司共同推動員工持股信託制度，透過長期激勵機制，使員工由參與者轉為共同經營者，促進員工共享企業營運績效，吸引並留任優秀人才。

永信控股表示，這次委託元大銀行導入員工持股信託機制，以企業價值極大化為核心理念，結合公司治理與人才永續發展策略，並配合集團專業經理人制度持續推動，透過制度化激勵機制強化經營團隊與企業長期發展的連結，鼓勵員工以長期投資角度參與公司經營，促進企業價值與人才發展的正向循環，進而強化組織向心力，並落實企業社會責任與公司治理。

永信控股將持續秉持「生根本土、決戰國際」願景，展現集團整合資源、協同發展的經營策略，透過制度創新、人才培育與永續治理三軌並進，深化ESG實踐，持續提升企業經營韌性與長期價值，並與全體員工共享企業成長成果。

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