永信控股啟動員工持股信託 攜元大銀行共創永續未來

國票金控經營權紛擾多時，原本的緊張情勢逆轉，出現選前大和解。據知情人士透露，國票金控今年改選董監事，其中，台鋼與人旺已經同意公股的建議，台鋼取得一席，人旺則為2席一般董事加1席獨董，明日國票金召開董事會在即，在公股已與全體大股東達成協議之下，其餘大股東都將撤回其他超過協商席次的董事。

2026-04-15 10:45