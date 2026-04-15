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台新投信獲傑出基金金鑽獎「永續公益獎」 落實普惠金融理念

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台新投信獲傑出基金金鑽獎「永續公益獎」 推廣移工基金理財 落實普惠金融理念。台新投信/提供
台新投信獲傑出基金金鑽獎「永續公益獎」 推廣移工基金理財 落實普惠金融理念。台新投信/提供

台北金融研究發展基金會主辦的第29屆傑出基金金鑽獎，台新新光金控子公司台新投信以「移工基金理財課」專案榮獲永續公益獎，評審一致肯定台新投信在移工人權議題、實踐普惠金融耕耘的努力。此外，該專案呼應金管會「金融大回饋」計畫四大行動指引中的「金融教育與素養提升」，帶動社會正向影響並促進族群融合。

根據台新投信與非營利組織One-Forty合作調查顯示，在臺灣的移工普遍缺乏理財知識，多數學員僅靠定存理財。為培養移工正確理財觀念，改善金融資訊不對等的窘境，台新投信自2024年起，為移工量身打造基金理財課程，課程內容包含：基金運作原理、基金類別與投資風險，建立移工對基金理財的基礎觀念。此外，課程同時納入常見的投資詐騙情境，培養移工防詐意識，守護辛苦所得。

調查也發現，女性移工因需肩負家庭經濟支持等責任，對正確理財概念與財務管理知識有更高的學習需求。為鼓勵女性移工學習理財，台新投信特別為女性移工規劃理財焦點訪談活動，深入了解其理財困境，將改善作法納入與One-Forty的長期合作策略，於訪談後提供購書金，鼓勵其購買理財相關書籍以精進理財知識。

台新投信總經理葉柱均表示，臺灣正面臨超高齡化與少子化挑戰，近90萬名移工已是社會與產業的重要支柱，但多數移工因缺乏理財知識而承受龐大財務壓力。「移工基金理財課」可藉由台新投信的投資專業協助移工培養理財能力；未來台新投信更將擴大投入資源，響應金管會的金融大回饋計畫，為臺灣產業的國際雇主品牌形象加分。

葉柱均強調，台新投信積極實踐永續理念，在基金與ETF投資流程中導入ESG環境與社會因子，引導資金流向永續經濟活動；同時也致力落實普惠金融理念，關注移工人權議題，強化弱勢族群的金融參與能力，落實聯合國永續發展目標（SDGs），實踐多元、平等與共融的社會價值。

金管會 移工

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