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宏泰人壽售地涉弊 檢調搜索

經濟日報／ 本報綜合報導

宏泰集團旗下宏泰人壽昨（14）日疑似涉入非常規交易案而遭檢調搜索，主要是旗下宏泰人壽2019年公開標售新北淡水區淡海段土地，集團主席林鴻南為避免關係人交易，涉「左手換右手」找人頭公司以複雜金流買賣，導致資產交易損失數億元，遭金管會告發違反證券交易法。

台北地檢署昨指揮調查局兵分12路搜索宏泰人壽總公司等處，並約談多名涉案人員包括集團主席林鴻南、宏泰人壽時任董事長魯奐毅等八名被告及證人共26人到案說明。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，目前已有掌握相關狀況，應和不動產交易案有關。外界關注此案是否為金管會主動移送，蔡火炎指出，平時金管會都有做日常金融監理，也有金融檢查，若金檢過程中發現涉及疑似不法，該移送檢調就會移送，金管會並無刑事調查權。

宏泰人壽則發布聲明指出，公司一向秉持依法合規經營及公平待客之原則，對於司法機關之調查均予以尊重，並全力配合相關程序之進行。但由於本案目前仍屬於偵查階段，相關事實與細節尚待司法機關進一步釐清。該公司對未經證實的訊息不予評論，亦呼籲外界避免臆測及過度解讀，以維護調查公正性。

宏泰人壽強調，該公司恪遵各項法令規範，持續強化公司治理與風險控管機制，整體營運及客戶服務均維持正常運作，保戶權益並未受任何影響。公司亦將以誠信、專業與負責任的態度，妥善因應相關事宜。（記者蕭雅娟、戴玉翔、黃于庭、廖珮君）

宏泰人壽 金管會

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