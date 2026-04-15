台新證 App 異常 三點說明

台新證券與元富證券於6日正式合併，躍升全台第四大券商，惟合併後系統至今仍不穩，昨（14）日再度傳出用戶委託下單但看不到成交情況，造成重複下單等情形，不少用戶都受到影響。對此，台新證券致歉並提出三點說明，強調會傾力協助客戶釐清疑問，確保客戶權益不受影響。

台新證券與元富證券在4月6日完成合併後，4月7日首度交易，旋即傳出App卡頓、轉圈等情況，引發部分用戶反映使用不順。而昨日一早再度出現電子交易平台成交回報異常，台新證券的中後台帳戶系統異常，無法顯示交易異常，導致投資人重複成交等情況，不少用戶都受到影響。

對此，台新證券對交易系統於盤中出現異常，造成諸多客戶不便表達最深歉意，並提出三點說明，第一，昨日交易系統異常主要是因程式調修過程處理不周全造成的影響，經緊急因應處理，系統已約於中午12時15分恢復正常。

第二，對於受系統異常影響的客戶，台新證券將協助客戶進行必要的錯帳通報，並確保客戶資產得到應有保障。

第三，如客戶對交易或帳務內容有任何疑義，可透過客服專線或洽所屬營業員協助確認，台新證券將傾力協助客戶釐清疑問，確保客戶權益不受影響。

金管會已請證交所進場實地查核，全面檢視系統整合與內控機制，後續將依查核結果評估是否裁罰。據了解，證交所查核報告，最快將在23日出爐。