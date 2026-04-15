租賃業2025年大陸獲利減46%

台資租賃業2025年在大陸獲利情況面臨衰退，根據統計，大陸台資租賃公司去年度合計獲利約71.5億元，較上一年度的134.8億元，年減46.9%，顯示大陸地區整體營運環境仍然面臨挑戰。

前五大獲利分別由中租控股（5871）旗下的仲利國際、仲津國際占據一、二名，裕融租賃、領航租賃、台企銀國際則居於第三至第五。這五家台資租賃公司當中，去年獲利與2024年相比，僅有台企銀國際呈現正成長。

台灣在大陸設據點的租賃公司（台資租賃公司）2022年整體獲利曾達170億元，但近年來受到美中貿易戰、中國大陸經濟持續疲弱等大環境因素下，台資租賃業在大陸的獲利狀況也遭遇逆風，自2023年開始出現下滑、2024年整體獲利降至134.5億元，根據最新統計，2025年整體台資租賃公司獲利更僅有71.5億元、年減46.9%。

從台資租賃公司2025年獲利表現來看，前五大業者當中，中租控股所屬的仲利國際及仲津國際分別以73.2億元、10.6億元，穩居一、二名，與上一年相比，年減28.8%及26.4%，相較之下，年減幅仍相對可控。

裕融租賃獲利1.8億元則位居第三，但年減68.1%，衰退幅度較為明顯；領航租賃獲利約0.7億元、年減幅約13.4%；至於台企銀國際獲利約0.4億元，年增3.1%，成為前五大獲利業者當中，唯一呈現正成長的一家。