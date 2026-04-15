市場對美伊談判燃起樂觀情緒 金價上看5,000美元

市場對美國和伊朗通過談判結束戰爭重新燃起樂觀情緒，對通膨的擔憂有所緩解，也讓金價在連續兩天下跌後出現反彈，昨（14）日金價一度上漲1.2%，至每英兩4,796美元。對此，兩大首席經濟學家皆看好今年有望再看到金價上漲至每英兩5,000美元之上。

富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋表示，國際金價的走勢與市場原先設想的方向有些「脫鉤」，原先大家認為戰爭將使資金流向避險資產，卻忽略黃金是用美元計價。而金價近日下跌的主要原因有二，第一是許多投資人會使用槓桿操作，當金融市場出現劇烈波動時，為了流動性就會賣出黃金；第二是因戰爭爆發讓降息時程延後，且美國政府債務有可能增加，使得美國短天期國庫券與公債殖利率攀升，大量的錢立刻跑到美國的貨幣型基金，相比黃金沒有孳息，美元的貨幣型基金報酬率在3.8%以上，更受投資人青睞。

至於黃金未來走勢，羅瑋說，金價今年最高來到每英兩5,318美元，低點則是每英兩4,329美元，若能夠在4月底之前站上每英兩5,000美元，就有機會繼續向每英兩5,500美元邁進，但需留意SpaceX、OpenAI等6月掛牌後，資金轉向，屆時金價會出現波動。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，相較於3月市場的風險趨避情緒升溫，目前已逐漸消退，因此可看出資金從美元回流至風險性資產，而黃金價格受到散戶投資人近期湧入投資，使得黃金在此次中東緊張局勢中，較無避險資產的角色，金價走勢反而與股市較相似，若短期內戰爭局勢不再升溫，受到長期基本面因素支撐下，金價有望逐漸走高。