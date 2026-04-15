全球人壽出售桃園大樓

全球人壽繼3月出售台北市信義區不動產後，昨（14）日再度公告處分桃園市中壢區不動產及其逾360坪的土地，處分總價達8.32億元，處分利益約2.1億元，買家為四加實業股份有限公司，主要目的為提升資本韌性與財務彈性。

根據公告，全球人壽處分桃園市中壢區中美路一段12號全棟房屋及坐落土地，土地面積折合約364.82坪，建物面積折合約3,689.13坪，交易總金額8.32億元，預計處分利益約2.1億元。該物件為2018年全球人壽以6.25億元向國產買下，現作醫美相關產業及辦公使用。

至於為何近期積極處分不動產，全球人壽說明，主要是因公司新總部大樓下半年即將落成，辦公室新增總量體達2.4萬坪 ，本擬就不動產投資部位予以適時調節。而本次出售的商辦標的金額不大，對整體資產池影響很低，且此次處分資產可提升資本韌性與財務彈性，是長期經營結構調整的一環。

目前全球人壽於全台仍持有多項不動產投資標的，且近年不動產部位耕耘頗深，近年投資金額已達數百億元規模，除了下半年即將啟用位於松山機場國門的新總部大樓外，台北市尚有數棟核心資產，包含台北市民權大樓、光華商圈的希望園區；在新北市核心布局則以廠辦為主，近年購入標的為藍天商業大樓，另已長期持有標的包含中和商業大樓、長昇鴻商業大樓等，累積廠辦部位已有數萬坪的量體。

另外，桃園仍持有數件優質不動產如華亞科物流廠及大園物流廠，全球人壽指出，公司看好科技業蓬勃發展以及消費需求，在新竹縣市亦有積極布局，包含近年購入的新竹國賓飯店、台元科技園區廠辦等，並在光埔重劃區有數個長期持有的不動產，包含新竹迪卡儂，近年自行開發興建的新竹全球廣場，其中新竹全球廣場完工後迅速全部出租。