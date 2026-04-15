快訊

兒童托育服務法三讀…虐兒最高重罰60萬元 公布姓名

聽新聞
0:00 / 0:00

全球人壽出售桃園大樓

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

全球人壽繼3月出售台北市信義區不動產後，昨（14）日再度公告處分桃園市中壢區不動產及其逾360坪的土地，處分總價達8.32億元，處分利益約2.1億元，買家為四加實業股份有限公司，主要目的為提升資本韌性與財務彈性。

根據公告，全球人壽處分桃園市中壢區中美路一段12號全棟房屋及坐落土地，土地面積折合約364.82坪，建物面積折合約3,689.13坪，交易總金額8.32億元，預計處分利益約2.1億元。該物件為2018年全球人壽以6.25億元向國產買下，現作醫美相關產業及辦公使用。

至於為何近期積極處分不動產，全球人壽說明，主要是因公司新總部大樓下半年即將落成，辦公室新增總量體達2.4萬坪 ，本擬就不動產投資部位予以適時調節。而本次出售的商辦標的金額不大，對整體資產池影響很低，且此次處分資產可提升資本韌性與財務彈性，是長期經營結構調整的一環。

目前全球人壽於全台仍持有多項不動產投資標的，且近年不動產部位耕耘頗深，近年投資金額已達數百億元規模，除了下半年即將啟用位於松山機場國門的新總部大樓外，台北市尚有數棟核心資產，包含台北市民權大樓、光華商圈的希望園區；在新北市核心布局則以廠辦為主，近年購入標的為藍天商業大樓，另已長期持有標的包含中和商業大樓、長昇鴻商業大樓等，累積廠辦部位已有數萬坪的量體。

另外，桃園仍持有數件優質不動產如華亞科物流廠及大園物流廠，全球人壽指出，公司看好科技業蓬勃發展以及消費需求，在新竹縣市亦有積極布局，包含近年購入的新竹國賓飯店、台元科技園區廠辦等，並在光埔重劃區有數個長期持有的不動產，包含新竹迪卡儂，近年自行開發興建的新竹全球廣場，其中新竹全球廣場完工後迅速全部出租。

桃園 土地

延伸閱讀

法國巴黎人壽揭今年3商品主軸 擬推新分紅保單

宏泰人壽標售25億淡水土地涉弊端 檢調約談林鴻南等26人

保誠人壽洞察高資產族群資產傳承需求 打造客制化保險方案

友達推動能源事業公司化 以總價約8.6億元處分星耀投控

相關新聞

11金控首季大賺1,232億 中信金、台新新光金寫同期新高

上市金控第1季自結獲利陸續出爐，截至昨（14）日為止，已有11家金控公告獲利，合計3月稅後純益為358.8億元，累計前三月稅後純益達1,232.7億元，年增率約48%，其中，昨日公告的中信金、台新新光金、第一金、華南金、合庫金前三月稅後純益均創下歷年同期新高。

保險投資公建目標3,000億 金管會祭獎勵方案…分三年推進

金管會昨（14）日拍板五大信賴產業投資獎勵方案，透過調降風險係數吸引保險業資金，設定三年內新增3,000億元，投入國內產業與公共建設，強化金融支撐實體經濟力道。第一期從2026年4月1日起到年底止，目標要增加800億元投資款。

國銀攻印度 瞄準雙紅利 中信、兆豐、臺銀已設點

印度經濟與人口紅利吸引金融機構布局。金管會昨（14）日表示，同意兆豐銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行，目前已有三國銀在印度設有五分支機構，另有三家銀行已獲准設分行，在等待當地政府審查。

租賃業2025年大陸獲利減46%

台資租賃業2025年在大陸獲利情況面臨衰退，根據統計，大陸台資租賃公司去年度合計獲利約71.5億元，較上一年度的134.8億元，年減46.9%，顯示大陸地區整體營運環境仍然面臨挑戰。

全球人壽出售桃園大樓

全球人壽繼3月出售台北市信義區不動產後，昨（14）日再度公告處分桃園市中壢區不動產及其逾360坪的土地，處分總價達8.32億元，處分利益約2.1億元，買家為四加實業股份有限公司，主要目的為提升資本韌性與財務彈性。

市場對美伊談判燃起樂觀情緒 金價上看5,000美元

市場對美國和伊朗通過談判結束戰爭重新燃起樂觀情緒，對通膨的擔憂有所緩解，也讓金價在連續兩天下跌後出現反彈，昨（14）日金價一度上漲1.2%，至每英兩4,796美元。對此，兩大首席經濟學家皆看好今年有望再看到金價上漲至每英兩5,000美元之上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。