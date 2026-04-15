熱錢回流 台幣升上31.69

美國總統川普釋出伊朗主動聯繫盼達成協議訊號，市場對中東局勢轉趨樂觀，帶動全球股市反彈。美股收紅，亞股走揚，外資回流台灣，推升台股昨（14）日大漲，新台幣同步走強，終場收31.69元，升值9.5分，一個月新高價，總成交量20.02億美元。

新台幣昨日以31.73元升值5.5分開出，在外資單向匯入帶動下，匯價早盤11時後快速升破31.7元關卡。午後隨台股收盤創新高，外資展開第二波匯入攻勢，推升匯價勁揚逾1角，高點觸及31.65元。尾盤央行進場小幅調節，升幅略為收斂，仍居「31.6」字頭。

匯銀人士指出，市場預期美國與伊朗將展開第二輪談判，加上川普透露伊朗主動致電釋出善意，使原本籠罩全球市場的地緣政治風險降溫，資金風險偏好快速回升。受此激勵，亞太股市全面走強，美元指數則連日走跌，回落至98附近。

匯銀表示，若中東局勢緩解並帶動油價回落，將削弱市場對美元避險需求，資金有望持續流向非美貨幣資產，帶動新台幣及其他亞幣升值。同時，人工智慧（AI）需求持續強勁，亦支撐台灣出口動能，成為吸引國際資金的重要因素。

根據央行統計，昨日主要亞幣全面走升，美元指數下跌0.7%；韓元升值0.77%，日圓升值0.33%，新台幣升值0.3%，人民幣升值0.25%，星元升值0.24%。整體來看，在資金回流與風險情緒改善雙重推動下，台股與匯市同步受惠，短線表現仍視中東戰爭發展。