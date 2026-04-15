國銀攻印度 瞄準雙紅利 中信、兆豐、臺銀已設點

印度經濟與人口紅利吸引金融機構布局。金管會昨（14）日表示，同意兆豐銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行，目前已有三國銀在印度設有五分支機構，另有三家銀行已獲准設分行，在等待當地政府審查。

根據金管會的最新資料，截至目前為止，本國銀行有中國信託銀行、兆豐銀行和臺灣銀行等三家銀行在印度共設有五家分支機構，台北富邦銀行、玉山銀行和國泰世華銀行也已獲得金管會核准於當地申設分行，仍等待印度主管機關審查中。

兆豐銀行考量到印度擁有龐大的市場經濟和人口基數，且印度政府積極推動獎勵計劃，因此規劃於GIFT City設立分行，強化該行於南亞市場的布局和競爭力。金管會統計，截至今年3月底，兆豐銀行海外據點共有一家子行、24家分行、七家支行及二家代表人辦事處，分別位於澳洲、柬埔寨、加拿大、大陸地區、法國、香港、印度、日本、馬來西亞、緬甸、荷蘭、巴拿馬、菲律賓、新加坡、泰國、英國、美國及越南等18個國家或地區。若未來完成GIFT City分行設立，兆豐銀行在海外分行將躍升為25家。

銀行局副局長王允中表示，中信銀今年獲印度核准設立GIFT City分行，北富銀申請設立的GIFT City分行則待印度主管機關核准中，國泰世華銀行和玉山銀行申請在孟買設立的分行也尚未取得印度核准。

銀行局統計，目前國銀在印度的據點布局情形包含中信銀行新德里分行、中信銀行卡圖帕克姆分行、中信銀行GIFT City分行、臺灣銀行孟買代表人辦事處，以及兆豐銀行孟買代表人辦事處。待三家國銀申請中的分行經印度主管機關核准設立後，國銀在印度將會有六家分行和二家代表人辦事處。