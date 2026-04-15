11金控首季大賺1,232億 中信金、台新新光金寫同期新高

上市金控第1季自結獲利陸續出爐，截至昨（14）日為止，已有11家金控公告獲利，合計3月稅後純益為358.8億元，累計前三月稅後純益達1,232.7億元，年增率約48%，其中，昨日公告的中信金（2891）、台新新光金、第一金、華南金、合庫金前三月稅後純益均創下歷年同期新高。

中信金3月稅後純益75.7億元，累計前三月合併稅後純益231億元，年增約16%，創下歷年同期新高記錄，每股稅後純益（EPS）1.18元。

其中，子公司中信銀行累計前三月稅後純益165.8億元，除了淨利差持續擴大外，放款、財富管理業務及刷卡消費金額均有雙位數成長，帶動整體獲利年成長23%；子公司台灣人壽3月雖受美伊戰爭影響，不過，累計前三月稅後純益77.5億元，年增39%，主要來自債券及基金評價利益，過往累積CSM（合約服務邊際）攤銷，以及投資型保單改採國際財務報導準則第15號重新衡量之影響。

台新新光金控3月稅後純益60.7億元，累計前三月稅後純益為210.6億元，年成長345%，EPS 0.82元，創歷史新高。其中，台新銀行、新光銀行累計前三月稅後純益皆續創歷年同期新高；新光人壽則受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，3月稅後純益34.6億元，累計稅後純益119.2億元。

兆豐金3月稅後純益約24億元，累計前三月稅後純益93.9億元，年增16.4%，EPS 0.63元。其中，兆豐銀行首季因財務操作淨收益較去年同期衰退，使得銀行首季獲利年減1.69%；不過，兆豐證券則因首季自營及承銷操作亮眼，加上台股日均量大增，也帶動首季經紀手收增加，證券子公司首季獲利年增逾四倍。

第一金3月稅後純益27.1億元，累計前三月稅後純益82.4億元，創下史上同期新高，年增14.4%，EPS 0.57元。其中，第一銀行受惠於淨提存減少，3月稅後純益26.9億元，累計前三月稅後純益75.7億元，年增11.7%，也因銀行獲利強勁，抵銷了子公司券商與人壽3月單月因市況變動，導致單月獲利轉差的衝擊。

華南金3月稅後純益25.5億元，累計前三月稅後純益76.6億元，年增43.5%，單月和前三月獲利均寫史上同期新高，EPS 0.55元。華南金表示，首季大賺主因是各子公司獲利表現穩健。子銀行與證券子公司均較去年同期成長逾9億元、子產險成長1.7億、子創投成長2.2億以及子AMC公司成長0.8億元。

合庫金3月稅後純益19.5億元，累計前三月稅後純益為58.1億元，年增17.2%，續創歷年同期新高紀錄，EPS 0.36元。子公司方面，合庫銀行累計前三月稅後純益50.8億元，成長2.6%，也創下歷年同期新高紀錄。