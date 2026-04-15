快訊

兒童托育服務法三讀…虐兒最高重罰60萬元 公布姓名

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會：海外債抵押借錢 准了

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

金管會昨（14）日宣布，首度將投資等級的外國債券納入券商「不限用途款項借貸」的擔保品範圍，最高貸六成，預計第3季上路，25家券商全受惠。以國人持債規模估算，約可釋出逾千億元融資動能，活化海外債資產配置，也擴大券商業務經營。

「不限用途款項借貸」是指投資人可拿股票、債券、存款等做擔保品抵押給券商借錢，與一般信用交易類似，但資金用途不限買股，並設有擔保維持率。

目前擔保品範圍都以國內股債為主，這次首度擴及到「外國債券」。

證期局副局長黃厚銘表示，主要是券商公會建議，認為國人透過複委託持有的海外債券規模龐大，若納入擔保品，有助活化資產並提升資金調度效率。

據金管會統計，截至2月底，國人持有外國債券規模達3,881億元，若以投資等級及六成成數推估，約可創造逾千億元融資空間。

金管會昨日宣布修正「不限用途款項借貸」規範，新增投資等級外國債券納入擔保品範圍，最高融資成數六成。

擴大擔保品範圍，將有助券商整合複委託、分戶帳與經紀業務，提供更完整的一站式理財服務。

目前25家券商可辦理款項借貸業務，截至3月底規模達4,473億元，其中擔保品以國內上市櫃股票占68.7%居冠，其次為ETF占30.7%，其餘為公債等資產。

至於下一步，外界關注外國股票是否納入擔保品。黃厚銘說，證交所正研議開放券商複委託買賣外國股票的外幣融資業務，這會與款項借貸業務相關。

金管會 債券

延伸閱讀

保險資金大開閘！金管會喊3年引3,000億元 挺五大信賴產業

鼓勵壽險投資5大信賴產業等 金管會：首期目標增800億

民眾可向券商借款的擔保品更多了 金管會開放外國債券融資借款

聯博雙獎加持 印證債券巨擘地位

相關新聞

11金控首季大賺1,232億 中信金、台新新光金寫同期新高

上市金控第1季自結獲利陸續出爐，截至昨（14）日為止，已有11家金控公告獲利，合計3月稅後純益為358.8億元，累計前三月稅後純益達1,232.7億元，年增率約48%，其中，昨日公告的中信金、台新新光金、第一金、華南金、合庫金前三月稅後純益均創下歷年同期新高。

保險投資公建目標3,000億 金管會祭獎勵方案…分三年推進

金管會昨（14）日拍板五大信賴產業投資獎勵方案，透過調降風險係數吸引保險業資金，設定三年內新增3,000億元，投入國內產業與公共建設，強化金融支撐實體經濟力道。第一期從2026年4月1日起到年底止，目標要增加800億元投資款。

國銀攻印度 瞄準雙紅利 中信、兆豐、臺銀已設點

印度經濟與人口紅利吸引金融機構布局。金管會昨（14）日表示，同意兆豐銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行，目前已有三國銀在印度設有五分支機構，另有三家銀行已獲准設分行，在等待當地政府審查。

租賃業2025年大陸獲利減46%

台資租賃業2025年在大陸獲利情況面臨衰退，根據統計，大陸台資租賃公司去年度合計獲利約71.5億元，較上一年度的134.8億元，年減46.9%，顯示大陸地區整體營運環境仍然面臨挑戰。

全球人壽出售桃園大樓

全球人壽繼3月出售台北市信義區不動產後，昨（14）日再度公告處分桃園市中壢區不動產及其逾360坪的土地，處分總價達8.32億元，處分利益約2.1億元，買家為四加實業股份有限公司，主要目的為提升資本韌性與財務彈性。

市場對美伊談判燃起樂觀情緒 金價上看5,000美元

市場對美國和伊朗通過談判結束戰爭重新燃起樂觀情緒，對通膨的擔憂有所緩解，也讓金價在連續兩天下跌後出現反彈，昨（14）日金價一度上漲1.2%，至每英兩4,796美元。對此，兩大首席經濟學家皆看好今年有望再看到金價上漲至每英兩5,000美元之上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。