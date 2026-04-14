法國巴黎人壽揭今年3商品主軸 擬推新分紅保單

法國巴黎人壽今天表示，2026年商品策略聚焦3大主軸，包括投資型保單、分紅保單與房貸壽險，今年有機會陸續推出新的分紅保單商品；法國巴黎人壽總經理黃宥甄表示，法巴人壽將持續創新，未來在數位化領域持續努力。

黃宥甄今天在媒體交流活動時表示，自己過去為財務背景出身，也都在外商服務，2010年加入法國巴黎保險集團巴黎管理顧問公司，2021年擔任財務長，後來在2023年轉任法巴人壽擔任財務長一職，也跟業務單位維持很好的關係。

黃宥甄2025年5月正式接任法國巴黎人壽台灣分公司總經理，她對此表達感恩，也認為是很挑戰的機會，過去從第一份工作的安泰人壽到後續歷經幾家外商保險公司，近40年豐富經驗，相信可發揮所長。

黃宥甄指出，法國巴黎人壽秉持穩健經營理念，不追求高佣金，希望在合適風險控管下，推出合適商品給客戶。保險不是商品，有時也具備社會責任，法巴人壽希望持續創新，未來在數位化也持續努力。

法國巴黎人壽今天也揭露今年3大商品主軸，包括投資型保單、分紅保單與房貸壽險，今年有機會陸續推出新的分紅保單商品。

法國巴黎人壽行銷暨公關處資深副總經理林冠秀說明，投資型商品是法巴人壽本業，持續跟通路合作，針對市場狀況變化，每半年都會針對投資標的進行更新，目前架上有幾百檔到幾千檔共同基金，也會根據市場性進行調整。

台灣近年各家壽險積極推出分紅保單，法巴人壽2023年也加入分紅保單市場，林冠秀指出，希望可以讓商品更多元，今年有機會還是會推出新的分紅保單商品，提供具區隔性的產品。

至於房貸壽險部分，林冠秀表示，除了現行商品之外，也評估新開發符合房貸族群的的健康險與意外險（A&H）附約等。