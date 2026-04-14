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最強第1季！第一金、華南金獲利狂飆 貢獻主力出爐
第一金（2892）3月稅後純益27.11億元，月增7.4%，主因是子銀行獲利表現穩健，累計前三月稅後純益82.44億元寫史上同期新高，年增14.4%，每股稅後純益0.57元。
受惠淨提存減少，第一銀行3月稅後純益26.92億元，月增11%，累計前三月稅後純益75.72億元，年增11.7%，也因子銀行獲利強勁，抵銷了子券商和子壽險3月單月因市況變動，導致單月獲利轉差的衝擊。
華南金（2880）3月稅後純益25.58億元，月增21%，主因受惠銀行財管手收與證券經紀手收增加，累計前三月稅後純益76.6億元，年增43.5%，單月和前三月獲利均寫史上同期新高，每股稅後純益0.55元。
華南金表示，首季大賺主因是各子公司獲利表現穩健。子銀行與證券子公司均較去年同期成長逾9億元、子產險成長1.7億、子創投成長2.2億以及子AMC公司成長0.8億。
華南銀3月稅後純益20.57億元，月增20%，主因是財管業務暢旺，帶動手續費淨收益月增3.44億元，累計前三月稅後純益61.41億元，年增18%。
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