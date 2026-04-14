快訊

車輛翻覆躺路中央…新莊小貨車司機闖紅燈還撞外送員 快篩後竟是毒駕

白沙屯媽祖喜歡車廠！首度駐駕大村中華賓士 員工急忙接駕

美股早盤／美伊和談希望再起 四大指數齊揚、亞馬遜攀高

聽新聞
0:00 / 0:00

最強第1季！第一金、華南金獲利狂飆 貢獻主力出爐

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
圖為華南金控大樓 。圖／聯合報系資料照片 曾學仁
圖為華南金控大樓 。圖／聯合報系資料照片 曾學仁

第一金（2892）3月稅後純益27.11億元，月增7.4%，主因是子銀行獲利表現穩健，累計前三月稅後純益82.44億元寫史上同期新高，年增14.4%，每股稅後純益0.57元。

受惠淨提存減少，第一銀行3月稅後純益26.92億元，月增11%，累計前三月稅後純益75.72億元，年增11.7%，也因子銀行獲利強勁，抵銷了子券商和子壽險3月單月因市況變動，導致單月獲利轉差的衝擊。

華南金（2880）3月稅後純益25.58億元，月增21%，主因受惠銀行財管手收與證券經紀手收增加，累計前三月稅後純益76.6億元，年增43.5%，單月和前三月獲利均寫史上同期新高，每股稅後純益0.55元。

華南金表示，首季大賺主因是各子公司獲利表現穩健。子銀行與證券子公司均較去年同期成長逾9億元、子產險成長1.7億、子創投成長2.2億以及子AMC公司成長0.8億。

華南銀3月稅後純益20.57億元，月增20%，主因是財管業務暢旺，帶動手續費淨收益月增3.44億元，累計前三月稅後純益61.41億元，年增18%。

華南銀 第一銀行 第一金

延伸閱讀

台新新光金首季大賺210.6億元、創歷史新高 EPS達0.82元

中信金首季獲利231.04億元創同期新高 EPS為1.18元

合庫金首季稅後純益58.1億元 續創歷年同期新高

兆豐金首季獲利賺近94億元、EPS 0.63元 證券子公司年增逾4倍

相關新聞

國泰世華銀網銀、APP 卡死元凶曝光 金管會：分流器異常

國泰世華銀網銀、App系統出包原因曝光。金管會調查指出，主因是分流器「F5負載平衡器」CPU飆到99%過載，交易成功率一度跌至七成，引爆大規模延遲。金管會已要求國泰世華銀須在4月21日前交報告，並將檢視是否開罰。

合併一周兩度出包！台新證爆重複下單 金管會恐開罰

短短一周內兩度出包，台新證與元富證合併後系統風暴擴大。金管會已請證交所進場實地查核，全面檢視系統整合與內控機制，後續將依查核結果評估是否裁罰。據了解，證交所查核報告，最快將在23日出爐。

最強第1季！第一金、華南金獲利狂飆 貢獻主力出爐

第一金（2892）3月稅後純益27.11億元，月增7.4%，主因是子銀行獲利表現穩健，累計前三月稅後純益82.44億元寫史上同期新高，年增14.4%，每股稅後純益0.57元。

保險資金大開閘！金管會喊3年引3,000億元 挺五大信賴產業

金管會14日拍板推出五大信賴產業投資獎勵方案，設定3年內引導保險資金新增3,000億元投入國內產業與公共建設，強化金融支撐實體經濟力道。第一期將從2026年4月1日起到年底止，目標要增加800億元投資款。

券商大利多！金管會准海外債抵押借錢 融資規模上看千億元

金管會宣布，首度將投資等級的外國債券納入券商「不限用途款項借貸」的擔保品範圍，最高貸六成，預計第3季上路，25家券商全受惠。以國人持債規模估算，約可釋出逾千億元融資動能，活化海外債資產配置，也擴大券商業務經營。

印度紅利吸引6家銀行搶進 金管會核准兆豐銀申設GIFT City分行

印度經濟與人口紅利吸引金融機構布局！金管會銀行局副局長王允中14日表示，金管會同意兆豐銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行，截至目前本國銀行有中國信託銀行、兆豐銀行和臺灣銀行等3家銀行在印度共設有5家分支機構，台北富邦銀行、玉山銀行和國泰世華銀行也已獲得金管會核准於當地申設分行，仍在等待印度主管機關審查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。