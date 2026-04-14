保險資金大開閘！金管會喊3年引3,000億元 挺五大信賴產業

金管會14日拍板推出五大信賴產業投資獎勵方案，設定3年內引導保險資金新增3,000億元投入國內產業與公共建設，強化金融支撐實體經濟力道。第一期將從2026年4月1日起到年底止，目標要增加800億元投資款。

這次方案，新增投資對象包括半導體、AI、軍工、安控（含資安）、次世代通訊「五大信賴產業」，並延伸到基礎建設、長照及永續債券，目標是讓保險資金更深度參與台灣產業升級與社會投資，形成長期資金循環。

據金管會的三期目標規畫，整體時程將從2026年4月1日起至2028年12月底，共兩年九個月，分三階段推進。

第一期是從4月起到今年底止，9個月目標投資款是800億元，第二期是2027年一整年，再新增1,000億元投資額，累計到1,800億元，第三期是2028年一年，再新增1,200億元到3,000億元，採逐步增加投資額、引導資金進場。

設定階段性目標，是在兼顧保戶權益與資金穩健前提下，提升保險業國內實體投資比重，避免資金過度集中海外資產。

保險局副局長蔡火炎說，這次投資範圍新增「五大信賴產業」，同時延續六大核心戰略產業與社會住宅、長照及公共建設投資，並納入新台幣計價永續發展債券，形成更完整的政策投資拼圖。

投資工具分為「財務投資」與「專案投資」兩類，包括股票、債券、不動產與地上權等。

其中未公開發行公司投資適用30%風險係數，已公開發行公司為21.65%，每案以保險資金5%為限；若透過創投、或私募股權基金投資則降到17.25%，鼓勵資金以多元管道導入產業。

風險係數愈低，代表壽險業資本需求愈低，有助業者提高長期資金投入實體產業的誘因。全體投資額是計入專案運用管理辦法，投資限額以保險業可運用資金15%為限。

據金管會統計，2022年7月到2025年底，壽險業資金投入六大核心產業、公建者，已新增投資了5,736億元。未來有三期投資目標，資金將持續投入實體產業。