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券商大利多！金管會准海外債抵押借錢 融資規模上看千億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報資料照片
金管會。圖／聯合報資料照片

金管會宣布，首度將投資等級的外國債券納入券商「不限用途款項借貸」的擔保品範圍，最高貸六成，預計第3季上路，25家券商全受惠。以國人持債規模估算，約可釋出逾千億元融資動能，活化海外債資產配置，也擴大券商業務經營。

「不限用途款項借貸」是指投資人可拿股票、債券、存款等做擔保品抵押給券商借錢，與一般信用交易類似，但資金用途不限買股，並設有擔保維持率。

目前擔保品範圍都以國內股債為主，這次首度擴及到「外國債券」。

證期局副局長黃厚銘表示，主要是券商公會建議，認為國人透過複委託持有的海外債券規模龐大，若納入擔保品，有助活化資產並提升資金調度效率。

據金管會統計，截至2月底，國人持有外國債券規模達3,881億元，若以投資等級及六成成數推估，約可創造逾千億元融資空間。

金管會14日宣布修正「不限用途款項借貸」規範，新增投資等級外國債券納入擔保品範圍，最高融資成數六成。擴大擔保品範圍，將有助券商整合複委託、分戶帳與經紀業務，提供更完整的一站式理財服務。

目前25家券商可辦理款項借貸業務，截至3月底規模已達4,473億元，其中擔保品以國內上市櫃股票占68.7%居冠，其次為ETF占30.7%，其餘為公債等資產。

至於下一步，外界關注外國股票是否納入擔保品。黃厚銘說，證交所正研議開放券商複委託買賣外國股票的外幣融資業務（指國人可向券商借錢投資國外股票），這會與款項借貸業務相關。

但因外國股票無漲跌幅，擔保品評價及維持率計算等也較複雜，須待相關制度成熟後，再行評估納入時程。

金管會 債券

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