鼓勵壽險投資5大信賴產業等 金管會：首期目標增800億

金管會今天表示，鼓勵壽險業積極評估與參與5大信賴產業等國內實體產業投資，訂定鼓勵投資方案，並分3期辦理，今年4月至年底的首期目標新增投資新台幣800億元，2027年、2028年分別新增1000億元與1200億元，3期合計目標新增投資3000億元。

行政院已在去年7月8日核定「五大信賴產業推動方案」，為配合政府扶植5大信賴產業並引導保險業資金投入國內產業及重要建設，金管會訂定「鼓勵保險業辦理五大信賴暨六大核心戰略產業、基礎建設、公共投資、長照高齡事業及永續發展債券投資方案」（鼓勵投資方案），鼓勵保險業積極評估及參與5大信賴產業等國內實體產業投資。

金管會持續鼓勵壽險資金投入國內公共建設與策略性產業，已陸續調整法規，除了擴大保險業資金運用範圍與優化風險係數外，今天進一步提出鼓勵投資方案。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，此次有2大調整重點，一是新增5大信賴產業，並擴大鼓勵保險業投資專案運用的基礎建設、配合政策的公共投資，及長期照顧服務事業、健康福祉、育幼養老醫療事業等長照高齡事業。

第二，調整鼓勵方案績效考核方式，增加專案投資重要項目（如永續發展債券、高齡社會、公共建設、5大信賴產業）的計分權重，並增加評選名額及獎項。

根據金管會的方案，壽險業投資對象包推動方案所列的5大信賴產業暨6大核心戰略產業、基礎建設、公共投資、長照高齡事業及永續發展債券。

實施期間自今年4月1日起至2028年底結束，分3期辦理並設定目標。蔡火炎指出，首期期間為今年4月1日至12月31日，第1期保險公司對5大信賴產業暨6大核心戰略產業、基礎建設、公共投資、長照高齡事業及永續發展債券的投資總金額目標新增800億元，第2期2027年全年新增1000億元，第3期2028年全年新增1200億元，3期合計新增3000億元。

外界關注適用風險係數，蔡火炎指出，若透過專案運用投資6大核心、5大信賴產業，若被投資公司為未公開發行公司適用風險係數30%，若為公開發行公司，上市股票風險係數21.65%、上櫃股票為30%，但15年過渡期上市櫃股票係數將逐步調整到35%，若透過創投與私募股權基金投資，適用風險係數為17.25%。若投資對象同時符合5大信賴與6大核心戰略產業類別，計算上先算至5大信賴產業。

根據金管會統計，自2022年7月1日到2025年12月底為止，包括六大核心戰略產業、公共投資、長照事業及永續發展債券的投資新增金額為5736億元。