快訊

車輛翻覆躺路中央…新莊小貨車司機闖紅燈還撞外送員 快篩後竟是毒駕

白沙屯媽祖喜歡車廠！首度駐駕大村中華賓士 員工急忙接駕

美股早盤／美伊和談希望再起 四大指數齊揚、亞馬遜攀高

聽新聞
0:00 / 0:00

鼓勵壽險投資5大信賴產業等 金管會：首期目標增800億

中央社／ 台北14日電

金管會今天表示，鼓勵壽險業積極評估與參與5大信賴產業等國內實體產業投資，訂定鼓勵投資方案，並分3期辦理，今年4月至年底的首期目標新增投資新台幣800億元，2027年、2028年分別新增1000億元與1200億元，3期合計目標新增投資3000億元。

行政院已在去年7月8日核定「五大信賴產業推動方案」，為配合政府扶植5大信賴產業並引導保險業資金投入國內產業及重要建設，金管會訂定「鼓勵保險業辦理五大信賴暨六大核心戰略產業、基礎建設、公共投資、長照高齡事業及永續發展債券投資方案」（鼓勵投資方案），鼓勵保險業積極評估及參與5大信賴產業等國內實體產業投資。

金管會持續鼓勵壽險資金投入國內公共建設與策略性產業，已陸續調整法規，除了擴大保險業資金運用範圍與優化風險係數外，今天進一步提出鼓勵投資方案。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，此次有2大調整重點，一是新增5大信賴產業，並擴大鼓勵保險業投資專案運用的基礎建設、配合政策的公共投資，及長期照顧服務事業、健康福祉、育幼養老醫療事業等長照高齡事業。

第二，調整鼓勵方案績效考核方式，增加專案投資重要項目（如永續發展債券、高齡社會、公共建設、5大信賴產業）的計分權重，並增加評選名額及獎項。

根據金管會的方案，壽險業投資對象包推動方案所列的5大信賴產業暨6大核心戰略產業、基礎建設、公共投資、長照高齡事業及永續發展債券。

實施期間自今年4月1日起至2028年底結束，分3期辦理並設定目標。蔡火炎指出，首期期間為今年4月1日至12月31日，第1期保險公司對5大信賴產業暨6大核心戰略產業、基礎建設、公共投資、長照高齡事業及永續發展債券的投資總金額目標新增800億元，第2期2027年全年新增1000億元，第3期2028年全年新增1200億元，3期合計新增3000億元。

外界關注適用風險係數，蔡火炎指出，若透過專案運用投資6大核心、5大信賴產業，若被投資公司為未公開發行公司適用風險係數30%，若為公開發行公司，上市股票風險係數21.65%、上櫃股票為30%，但15年過渡期上市櫃股票係數將逐步調整到35%，若透過創投與私募股權基金投資，適用風險係數為17.25%。若投資對象同時符合5大信賴與6大核心戰略產業類別，計算上先算至5大信賴產業。

根據金管會統計，自2022年7月1日到2025年12月底為止，包括六大核心戰略產業、公共投資、長照事業及永續發展債券的投資新增金額為5736億元。

行政院 長照 債券

延伸閱讀

民眾可向券商借款的擔保品更多了 金管會開放外國債券融資借款

富邦65周年／以「行動」回應改變！富邦在永續時代，用實踐擴大環境影響力

台新投信獲傑出基金金鑽獎永續公益獎 推廣移工基金理財 落實普惠金融

轉讓聯合再生持股 國發基金：例行退場

相關新聞

國泰世華銀網銀、APP 卡死元凶曝光 金管會：分流器異常

國泰世華銀網銀、App系統出包原因曝光。金管會調查指出，主因是分流器「F5負載平衡器」CPU飆到99%過載，交易成功率一度跌至七成，引爆大規模延遲。金管會已要求國泰世華銀須在4月21日前交報告，並將檢視是否開罰。

合併一周兩度出包！台新證爆重複下單 金管會恐開罰

短短一周內兩度出包，台新證與元富證合併後系統風暴擴大。金管會已請證交所進場實地查核，全面檢視系統整合與內控機制，後續將依查核結果評估是否裁罰。據了解，證交所查核報告，最快將在23日出爐。

最強第1季！第一金、華南金獲利狂飆 貢獻主力出爐

第一金（2892）3月稅後純益27.11億元，月增7.4%，主因是子銀行獲利表現穩健，累計前三月稅後純益82.44億元寫史上同期新高，年增14.4%，每股稅後純益0.57元。

保險資金大開閘！金管會喊3年引3,000億元 挺五大信賴產業

金管會14日拍板推出五大信賴產業投資獎勵方案，設定3年內引導保險資金新增3,000億元投入國內產業與公共建設，強化金融支撐實體經濟力道。第一期將從2026年4月1日起到年底止，目標要增加800億元投資款。

券商大利多！金管會准海外債抵押借錢 融資規模上看千億元

金管會宣布，首度將投資等級的外國債券納入券商「不限用途款項借貸」的擔保品範圍，最高貸六成，預計第3季上路，25家券商全受惠。以國人持債規模估算，約可釋出逾千億元融資動能，活化海外債資產配置，也擴大券商業務經營。

印度紅利吸引6家銀行搶進 金管會核准兆豐銀申設GIFT City分行

印度經濟與人口紅利吸引金融機構布局！金管會銀行局副局長王允中14日表示，金管會同意兆豐銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行，截至目前本國銀行有中國信託銀行、兆豐銀行和臺灣銀行等3家銀行在印度共設有5家分支機構，台北富邦銀行、玉山銀行和國泰世華銀行也已獲得金管會核准於當地申設分行，仍在等待印度主管機關審查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。