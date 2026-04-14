國泰金控代國泰風能控股發布2025年虧損撥補案 最快今年第3季認列獲利

印度經濟與人口紅利吸引金融機構布局！金管會銀行局副局長王允中14日表示，金管會同意兆豐銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行，截至目前本國銀行有中國信託銀行、兆豐銀行和臺灣銀行等3家銀行在印度共設有5家分支機構，台北富邦銀行、玉山銀行和國泰世華銀行也已獲得金管會核准於當地申設分行，仍在等待印度主管機關審查中。

2026-04-14 20:21