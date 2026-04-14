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國泰金控代國泰風能控股發布2025年虧損撥補案 最快今年第3季認列獲利

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國泰金（2882）14日代國泰風能控股公告董事會通過2025年度虧損撥補案，無需上繳現金股利和股票股利。國泰金控指出，國泰風能控股去年虧損主因是與沃旭共同持有的大彰化西北風場尚未與台電併網發電，但仍需支出專案融資的利息費用所致。

國泰風能控股去年虧損4.3億元，國泰金控表示，國泰風能預計今年第3到第4季期間完成併網營運後，可望開始認列收入獲利。

國泰風能控股為國泰金控旗下子公司國泰人壽為投資離岸風場所成立的特殊目的公司（SPV），並陸續於2024年和2025年取得大彰化西北、大彰化西南離岸風場的股權，與沃旭能源共同持有，由於風場營運仍需前置作業支出，預計待併網營運後，將能為國泰風能控股挹注穩定收入。

能源 國泰 國泰人壽

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