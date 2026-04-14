印度紅利吸引6家銀行搶進 金管會核准兆豐銀申設GIFT City分行

印度經濟與人口紅利吸引金融機構布局！金管會銀行局副局長王允中14日表示，金管會同意兆豐銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行，截至目前本國銀行有中國信託銀行、兆豐銀行和臺灣銀行等3家銀行在印度共設有5家分支機構，台北富邦銀行、玉山銀行和國泰世華銀行也已獲得金管會核准於當地申設分行，仍在等待印度主管機關審查中。

兆豐銀行考量到印度擁有龐大的市場經濟和人口基數，且印度政府積極推動獎勵計劃，因此規劃於GIFT City設立分行，強化該行於南亞市場的布局和競爭力。金管會統計，截至今年3月底，兆豐銀行海外據點共有1家子行、24家分行、7家支行及2家代表人辦事處，分別位於澳洲、柬埔寨、加拿大、大陸地區、法國、香港、印度、日本、馬來西亞、緬甸、荷蘭、巴拿馬、菲律賓、新加坡、泰國、英國、美國及越南等18個國家或地區。

王允中表示，中信銀今年獲得印度核准設立GIFT City分行，北富銀申請設立的GIFT City分行則待印度主管機關核准中，國泰世華銀行和玉山銀行申請在孟買設立的分行也尚未取得印度主管機關核准。

銀行局統計，目前國銀在印度的據點布局情形包含中信銀行新德里分行、中信銀行卡圖帕克姆分行、中信銀行GIFT City分行、臺灣銀行孟買代表人辦事處，以及兆豐銀行孟買代表人辦事處。待3家國銀申請中的分行經印度主管機關核准設立後，國銀在印度將會有6家分行和2家代表人辦事處。