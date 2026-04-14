快訊

起飛前5小時取消！墨爾本-台北「機門遭空橋碰撞」 華航急安排替代航班

「要做未來媒體的定錨者」TVBS總經理內部信曝光 強調無出售規劃

日職／再解鎖1項初體驗 林安可打14場首度雙安

聽新聞
0:00 / 0:00

印度紅利吸引6家銀行搶進 金管會核准兆豐銀申設GIFT City分行

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

印度經濟與人口紅利吸引金融機構布局！金管會銀行局副局長王允中14日表示，金管會同意兆豐銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行，截至目前本國銀行有中國信託銀行、兆豐銀行和臺灣銀行等3家銀行在印度共設有5家分支機構，台北富邦銀行、玉山銀行和國泰世華銀行也已獲得金管會核准於當地申設分行，仍在等待印度主管機關審查中。

兆豐銀行考量到印度擁有龐大的市場經濟和人口基數，且印度政府積極推動獎勵計劃，因此規劃於GIFT City設立分行，強化該行於南亞市場的布局和競爭力。金管會統計，截至今年3月底，兆豐銀行海外據點共有1家子行、24家分行、7家支行及2家代表人辦事處，分別位於澳洲、柬埔寨、加拿大、大陸地區、法國、香港、印度、日本、馬來西亞、緬甸、荷蘭、巴拿馬、菲律賓、新加坡、泰國、英國、美國及越南等18個國家或地區。

王允中表示，中信銀今年獲得印度核准設立GIFT City分行，北富銀申請設立的GIFT City分行則待印度主管機關核准中，國泰世華銀行和玉山銀行申請在孟買設立的分行也尚未取得印度主管機關核准。

銀行局統計，目前國銀在印度的據點布局情形包含中信銀行新德里分行、中信銀行卡圖帕克姆分行、中信銀行GIFT City分行、臺灣銀行孟買代表人辦事處，以及兆豐銀行孟買代表人辦事處。待3家國銀申請中的分行經印度主管機關核准設立後，國銀在印度將會有6家分行和2家代表人辦事處。

中信銀行 南亞 北富銀

延伸閱讀

國泰世華銀行App當機 金管會首度說分明原因

免換匯…財金公司推TWQR Inbound服務 助陣台灣觀光商機

兆豐銀歷經八年努力 美國FRB解除裁罰令

國泰世華銀行網銀、App 當機 金管會回應了

相關新聞

國泰世華銀網銀、APP 卡死元凶曝光 金管會：分流器異常

國泰世華銀網銀、App系統出包原因曝光。金管會調查指出，主因是分流器「F5負載平衡器」CPU飆到99%過載，交易成功率一度跌至七成，引爆大規模延遲。金管會已要求國泰世華銀須在4月21日前交報告，並將檢視是否開罰。

合併一周兩度出包！台新證爆重複下單 金管會恐開罰

短短一周內兩度出包，台新證與元富證合併後系統風暴擴大。金管會已請證交所進場實地查核，全面檢視系統整合與內控機制，後續將依查核結果評估是否裁罰。據了解，證交所查核報告，最快將在23日出爐。

印度紅利吸引6家銀行搶進 金管會核准兆豐銀申設GIFT City分行

印度經濟與人口紅利吸引金融機構布局！金管會銀行局副局長王允中14日表示，金管會同意兆豐銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行，截至目前本國銀行有中國信託銀行、兆豐銀行和臺灣銀行等3家銀行在印度共設有5家分支機構，台北富邦銀行、玉山銀行和國泰世華銀行也已獲得金管會核准於當地申設分行，仍在等待印度主管機關審查中。

宏泰人壽25億售地涉弊 公司最新聲明：營運及客戶服務均正常運作

宏泰集團旗下宏泰人壽，在2019年以25億餘元出售淡海段土地，被金管會懷疑違反內部處理準則，造成宏泰人壽損失，台北地檢署14日指揮調查局兵分12路搜索宏泰人壽總公司等處，並約談多名涉案人員。對此，宏泰人壽發布聲明指出，全力配合相關程序進行，並強調整體營運及客戶服務均維持正常運作，保戶權益並未受任何影響。

台新證券爆系統問題導致投資人重複交易 金管會說明案情

台新證券交易系統今日再爆資訊系統問題，導致不少客戶發生重複交易，對此，金管會證期局副局長黃厚銘指出，4月7日及14日，已分別接獲台新證券的重大資安通報，證期局與證交所已赴台新證券進行實地查核，後續會依照查核結果，依情節輕重予以相對應處置。

國泰世華銀行App當機 金管會首度說分明原因

國泰世華銀行App大當機，金管會今日首度明確說明對於案情了解的來龍去脈。銀行局副局長王允中指出，問題是出在F5的負載平衡，國泰世華銀後續將更換系統，並且追查為何承載量的峰值一下子會暴增至99%以上，導致這次系統問題的發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。