國泰世華銀網銀、APP 卡死元凶曝光 金管會：分流器異常

國泰世華銀網銀、App系統出包原因曝光。金管會調查指出，主因是分流器「F5負載平衡器」CPU飆到99%過載，交易成功率一度跌至七成，引爆大規模延遲。金管會已要求國泰世華銀須在4月21日前交報告，並將檢視是否開罰。

銀行局副局長王允中說，這次異常發生是在「用戶端連到資訊雲中台」的分流環節。

「F5負載平衡器」是分配流量的關鍵節點，平時CPU使用率約70%至90%，但事發當天瞬間峰值衝上99%，逼近系統極限，導致交易請求無法有效分流，出現明顯延遲。

國泰世華銀網銀和APP延滯是從14日上午9時31分開始，至下午2時30分才逐步恢復正常，期間長達五小時。

期間系統雖未完全當機，但交易成功率由近100%下滑至70%至90%，轉帳、匯款、換匯與交割等功能皆受影響，用戶端頻繁出現「系統忙碌」等訊息。

王允中說，已排除駭客入侵與異常流量因素，當天也並無購物節或搶票等突發高峰。

該分流設備雖設有備援機制（有兩顆），但即使當時、國泰世華銀把第一顆分流器關掉，切換到第二顆，還是會發生交易堵塞的問題，最後國泰世華銀選擇「邊修邊撐」，沒有關機、也沒有啟動備援。

王允中解釋，若採全面關機、重新啟動，將造成約兩小時所有服務中斷。當時銀行評估仍有約七成交易可完成，在維持基本服務與加快修復之間取捨，選擇邊修邊改。

客戶權益方面，這次事件已引發逾400件客訴，實際受影響人數恐更高。金管會要求銀行依公平待客原則處理，若因延遲造成換匯價差或交割損失，民眾可提出交易紀錄等證明申請補償。

監理面上，國泰世華銀已通報重大偶發事件，須於4月21日前提交完整檢討報告。

王允中說，將回頭檢視銀行是否落實公會自律規範與內部標準作業程序（SOP），若發現有人為疏失或內控缺失，將依法做裁罰。