快訊

起飛前5小時取消！墨爾本-台北「機門遭空橋碰撞」 華航急安排替代航班

「要做未來媒體的定錨者」TVBS總經理內部信曝光 強調無出售規劃

日職／再解鎖1項初體驗 林安可打14場首度雙安

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰世華銀網銀、APP 卡死元凶曝光 金管會：分流器異常

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
國泰世華銀網銀、App系統出包原因曝光。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀網銀、App系統出包原因曝光。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀網銀、App系統出包原因曝光。金管會調查指出，主因是分流器「F5負載平衡器」CPU飆到99%過載，交易成功率一度跌至七成，引爆大規模延遲。金管會已要求國泰世華銀須在4月21日前交報告，並將檢視是否開罰。

銀行局副局長王允中說，這次異常發生是在「用戶端連到資訊雲中台」的分流環節。

「F5負載平衡器」是分配流量的關鍵節點，平時CPU使用率約70%至90%，但事發當天瞬間峰值衝上99%，逼近系統極限，導致交易請求無法有效分流，出現明顯延遲。

國泰世華銀網銀和APP延滯是從14日上午9時31分開始，至下午2時30分才逐步恢復正常，期間長達五小時。

期間系統雖未完全當機，但交易成功率由近100%下滑至70%至90%，轉帳、匯款、換匯與交割等功能皆受影響，用戶端頻繁出現「系統忙碌」等訊息。

王允中說，已排除駭客入侵與異常流量因素，當天也並無購物節或搶票等突發高峰。

該分流設備雖設有備援機制（有兩顆），但即使當時、國泰世華銀把第一顆分流器關掉，切換到第二顆，還是會發生交易堵塞的問題，最後國泰世華銀選擇「邊修邊撐」，沒有關機、也沒有啟動備援。

王允中解釋，若採全面關機、重新啟動，將造成約兩小時所有服務中斷。當時銀行評估仍有約七成交易可完成，在維持基本服務與加快修復之間取捨，選擇邊修邊改。

客戶權益方面，這次事件已引發逾400件客訴，實際受影響人數恐更高。金管會要求銀行依公平待客原則處理，若因延遲造成換匯價差或交割損失，民眾可提出交易紀錄等證明申請補償。

監理面上，國泰世華銀已通報重大偶發事件，須於4月21日前提交完整檢討報告。

王允中說，將回頭檢視銀行是否落實公會自律規範與內部標準作業程序（SOP），若發現有人為疏失或內控缺失，將依法做裁罰。

金管會調查指出，主因是分流器「F5負載平衡器」CPU飆到99%過載，交易成功率一度跌至七成，引爆大規模延遲。圖為銀行局提供
金管會調查指出，主因是分流器「F5負載平衡器」CPU飆到99%過載，交易成功率一度跌至七成，引爆大規模延遲。圖為銀行局提供

金管會 華銀 流量

延伸閱讀

合併一周兩度出包！台新證爆重複下單 金管會恐開罰

台新證系統出包 3點說明向客戶致歉

宏泰人壽25億售地涉弊 公司最新聲明：營運及客戶服務均正常運作

台新證券爆系統問題導致投資人重複交易 金管會說明案情

相關新聞

國泰世華銀網銀、APP 卡死元凶曝光 金管會：分流器異常

國泰世華銀網銀、App系統出包原因曝光。金管會調查指出，主因是分流器「F5負載平衡器」CPU飆到99%過載，交易成功率一度跌至七成，引爆大規模延遲。金管會已要求國泰世華銀須在4月21日前交報告，並將檢視是否開罰。

合併一周兩度出包！台新證爆重複下單 金管會恐開罰

短短一周內兩度出包，台新證與元富證合併後系統風暴擴大。金管會已請證交所進場實地查核，全面檢視系統整合與內控機制，後續將依查核結果評估是否裁罰。據了解，證交所查核報告，最快將在23日出爐。

印度紅利吸引6家銀行搶進 金管會核准兆豐銀申設GIFT City分行

印度經濟與人口紅利吸引金融機構布局！金管會銀行局副局長王允中14日表示，金管會同意兆豐銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行，截至目前本國銀行有中國信託銀行、兆豐銀行和臺灣銀行等3家銀行在印度共設有5家分支機構，台北富邦銀行、玉山銀行和國泰世華銀行也已獲得金管會核准於當地申設分行，仍在等待印度主管機關審查中。

宏泰人壽25億售地涉弊 公司最新聲明：營運及客戶服務均正常運作

宏泰集團旗下宏泰人壽，在2019年以25億餘元出售淡海段土地，被金管會懷疑違反內部處理準則，造成宏泰人壽損失，台北地檢署14日指揮調查局兵分12路搜索宏泰人壽總公司等處，並約談多名涉案人員。對此，宏泰人壽發布聲明指出，全力配合相關程序進行，並強調整體營運及客戶服務均維持正常運作，保戶權益並未受任何影響。

台新證券爆系統問題導致投資人重複交易 金管會說明案情

台新證券交易系統今日再爆資訊系統問題，導致不少客戶發生重複交易，對此，金管會證期局副局長黃厚銘指出，4月7日及14日，已分別接獲台新證券的重大資安通報，證期局與證交所已赴台新證券進行實地查核，後續會依照查核結果，依情節輕重予以相對應處置。

國泰世華銀行App當機 金管會首度說分明原因

國泰世華銀行App大當機，金管會今日首度明確說明對於案情了解的來龍去脈。銀行局副局長王允中指出，問題是出在F5的負載平衡，國泰世華銀後續將更換系統，並且追查為何承載量的峰值一下子會暴增至99%以上，導致這次系統問題的發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。