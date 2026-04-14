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iPASS MONEY與TWQR 在高雄夜市推跨境支付 搶日、星逾8,000萬旅客商機

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

財金公司、銀行公會及電支公會14日宣告「TWQR Inbound 服務」啟用，台灣行動支付正式邁向「跨境雙向支付時代」，為建立便利的跨境支付環境、提升城市觀光競爭力，一卡通公司旗下電子支付品牌iPASS MONEY宣布發揮深耕南台灣的市場優勢，配合「TWQR Inbound服務」上線，率先在高雄兩大指標性觀光亮點「六合夜市」與「瑞豐夜市」建立示範場域，透過導入TWQR共通性識別標章，iPASS一卡通協助在地店家接軌日本行動支付巨頭PayPay，讓日本遊客能使用母國錢包輕鬆掃碼，更協助台灣店家精準接軌國際觀光商機。

高雄作為南台灣的門戶，夜市更是外籍遊客訪台的必遊地點，日本最大行動支付PayPay擁有超過7,000萬名用戶的龐大實力，後續新加坡國家級支付網路NETS也將接力上線，支援超過1,100萬的星國用戶，iPASS MONEY致力於解決國際旅客在夜市消費時「換匯不便」與「硬幣找零」的兩大痛點。透過導入 TWQR Inbound 服務，讓遊客能使用母國錢包輕鬆掃碼，降低旅客的消費門檻，透過數位化流程大幅提升結帳效率，協助台灣店家精準接軌國際觀光商機。

除了高雄指標場域，未來包含四大超商、台北101、九份老街等全台熱門景點也將陸續深化導入跨境行動支付，為國際旅客建構高度友善的觀光環境。iPASS一卡通指出，對於商圈攤商而言，導入TWQR具備「零門檻、高效益」的絕對優勢。一卡通公司表示，現有商家無需更換QR Code 規格或立牌，僅需透過系統設定開放，即可同時受理國內外各類電子錢包。這讓攤商在不改變原有收費習慣的前提下，能有效解決語言隔閡或幣別轉換產生的結帳阻礙，確保每一筆日幣消費都能精準轉化為台幣營收，真正協助店家把握跨境支付商機。

日幣 日本 高雄

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