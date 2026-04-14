快訊

又翻車？13日才創高 矽光子熱門股聯亞爆6,889.5萬元違約交割

追白沙屯拿到「超好吃粉粿」！她PO文尋店釣出老闆 網友心動下單了

鋒面接力報到…明起變天「全台輪流下」 最濕時間點曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光金首季大賺210.6億元、創歷史新高 EPS 達0.82元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台新新光金控（2887）14日公布3月自結稅後純益約60.7億元，較去年同期成長437%，累計前三月稅後純益為210.6億元，較去年同期成長345%，每股稅後純益（EPS）為0.82元，創歷史新高。

子公司台新銀行3月稅後純益22.3億元，累計前三月稅後純益為63.5億元，較去年同期增加28.5%，續創歷年同期新高，受惠於核心業務動能強勁，帶動純益收及淨手收呈雙位數成長。截至3月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為907.04%，資產品質維持穩健。

新光銀行3月稅後純益7.6億元，累計前三月稅後純益22.4億元，獲利續創歷史同期新高。累計淨手續費收入較去年同期成長26%，表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。另資產品質方面持續維持穩健，至3月底逾放比為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1,007%。

新光人壽3月稅後純益34.6億元，累計稅後純益119.2億元。受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，獲利穩定。在保險業務動能仍維持強勁，1至3月FYP達377億，年成長78%。未來公司將持續監測各項核心財務指標，透過累積高品質 CSM 存量，確保長期財務健全。

台新證券3月稅後純益1.9億元，累計稅純益15.7億元；元富證券3月稅後純益0.1億元，累計稅後純益15.1億元。合計累計稅後純益30.8億元，較去年同期增加，主要是因證券市場指數上漲，交易熱絡，致營業證券處分利益及經紀手續費收入增加。

台新新光金指出，公司依國際財務報導準則第3號(IFRS 3, 企業合併)規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

企業合併會計調整項目包括：可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。惟，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。

台新新光金控 基金 新光金控

延伸閱讀

中信金首季獲利231.04億元創同期新高 EPS為1.18元

合庫金首季稅後純益58.1億元 續創歷年同期新高

兆豐金首季獲利賺近94億元、EPS 0.63元 證券子公司年增逾4倍

元大金首季大賺144億元 凱基金純益116億元 每股賺0.69元

相關新聞

宏泰人壽25億售地涉弊 公司最新聲明：營運及客戶服務均正常運作

宏泰集團旗下宏泰人壽，在2019年以25億餘元出售淡海段土地，被金管會懷疑違反內部處理準則，造成宏泰人壽損失，台北地檢署14日指揮調查局兵分12路搜索宏泰人壽總公司等處，並約談多名涉案人員。對此，宏泰人壽發布聲明指出，全力配合相關程序進行，並強調整體營運及客戶服務均維持正常運作，保戶權益並未受任何影響。

台新新光金首季大賺210.6億元、創歷史新高 EPS 達0.82元

台新新光金控（2887）14日公布3月自結稅後純益約60.7億元，較去年同期成長437%，累計前三月稅後純益為210.6億元，較去年同期成長345%，每股稅後純益（EPS）為0.82元，創歷史新高。

合併一周兩度出包！台新證爆重複下單 金管會恐開罰

短短一周內兩度出包，台新證與元富證合併後系統風暴擴大。金管會已請證交所進場實地查核，全面檢視系統整合與內控機制，後續將依查核結果評估是否裁罰。據了解，證交所查核報告，最快將在23日出爐。

台新證券爆系統問題導致投資人重複交易 金管會說明案情

台新證券交易系統今日再爆資訊系統問題，導致不少客戶發生重複交易，對此，金管會證期局副局長黃厚銘指出，4月7日及14日，已分別接獲台新證券的重大資安通報，證期局與證交所已赴台新證券進行實地查核，後續會依照查核結果，依情節輕重予以相對應處置。

國泰世華銀行App當機 金管會首度說分明原因

國泰世華銀行App大當機，金管會今日首度明確說明對於案情了解的來龍去脈。銀行局副局長王允中指出，問題是出在F5的負載平衡，國泰世華銀後續將更換系統，並且追查為何承載量的峰值一下子會暴增至99%以上，導致這次系統問題的發生。

兆豐銀前進印度 金管會同意設立古吉拉特邦金融特區分行

金管會今日宣布同意兆豐銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區(Gujarat International Finance Tec-City，GIFT City)分行。銀行局副局長王允中指出，目前已被印度核准設立的是中信銀，北富銀已獲金管會核准，正向印度申請中，兆豐銀則是第三家提出在GIFT City設點申請的銀行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。