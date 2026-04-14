台新新光金首季大賺210.6億元、創歷史新高 EPS 達0.82元

台新新光金控（2887）14日公布3月自結稅後純益約60.7億元，較去年同期成長437%，累計前三月稅後純益為210.6億元，較去年同期成長345%，每股稅後純益（EPS）為0.82元，創歷史新高。

子公司台新銀行3月稅後純益22.3億元，累計前三月稅後純益為63.5億元，較去年同期增加28.5%，續創歷年同期新高，受惠於核心業務動能強勁，帶動純益收及淨手收呈雙位數成長。截至3月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為907.04%，資產品質維持穩健。

新光銀行3月稅後純益7.6億元，累計前三月稅後純益22.4億元，獲利續創歷史同期新高。累計淨手續費收入較去年同期成長26%，表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。另資產品質方面持續維持穩健，至3月底逾放比為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1,007%。

新光人壽3月稅後純益34.6億元，累計稅後純益119.2億元。受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，獲利穩定。在保險業務動能仍維持強勁，1至3月FYP達377億，年成長78%。未來公司將持續監測各項核心財務指標，透過累積高品質 CSM 存量，確保長期財務健全。

台新證券3月稅後純益1.9億元，累計稅純益15.7億元；元富證券3月稅後純益0.1億元，累計稅後純益15.1億元。合計累計稅後純益30.8億元，較去年同期增加，主要是因證券市場指數上漲，交易熱絡，致營業證券處分利益及經紀手續費收入增加。

台新新光金指出，公司依國際財務報導準則第3號(IFRS 3, 企業合併)規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

企業合併會計調整項目包括：可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。惟，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。