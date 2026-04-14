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合併一周兩度出包！台新證爆重複下單 金管會恐開罰

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／本報資料照片
金管會。圖／本報資料照片

短短一周內兩度出包，台新證與元富證合併後系統風暴擴大。金管會已請證交所進場實地查核，全面檢視系統整合與內控機制，後續將依查核結果評估是否裁罰。據了解，證交所查核報告，最快將在23日出爐。

證期局副局長黃厚銘說，台新證券4月14日再度做重大資安通報，主因是中後台回報系統異常，導致投資人無法即時收到成交訊息或顯示交易異常，誤判未成交而重複下單，已構成錯帳，對投資人權益影響擴大。

此次為台新證券與元富證券合併後第二起系統事件。4月7日合併後首個交易日，當時因大量用戶湧入，造成登入與查詢異常；此次則進一步影響成交回報，從「查詢問題」升高為「交易錯帳」，風險層級明顯升溫。

黃厚明說，台新證券已於14日中午12時17分恢復正常運作，並依規定啟動錯帳處理機制，須於當日下午2時起申報錯帳資料，最遲不得晚於4月16日上午10時，並由證交所督導辦理。

在責任歸屬方面，黃厚銘表示，台新證與元富證合併後，沿用元富證中後台系統，兩次異常均發生於該架構下。

金管會已請證交所赴台新證券做實地查核，後續會根據證交所實地查核結果，分析系統異常原因、影響程度，依據情節輕重，給予相對應的處置

針對投資人權益，黃厚銘強調，錯帳須由券商負責處理，透過專戶進行反向沖銷，若產生損失應由券商自行吸收。

若投資人與業者無法達成共識，可循金融消費爭議處理機制申請評議。

台新 金管會 證交所

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