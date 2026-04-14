快訊

又翻車？13日才創高 矽光子熱門股聯亞爆6,889.5萬元違約交割

追白沙屯拿到「超好吃粉粿」！她PO文尋店釣出老闆 網友心動下單了

鋒面接力報到…明起變天「全台輪流下」 最濕時間點曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

TWQR Inbound 服務啟用 觀光客來台掃碼暢行

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
TWQR Inbound服務開通，提升國際旅客旅客購物以及本地店家收款便利性。財金公司／提供
TWQR Inbound服務開通，提升國際旅客旅客購物以及本地店家收款便利性。財金公司／提供

財金公司、銀行公會及電支公會於今日協同首波來台的日本PayPay、新加坡NETS境外合作夥伴，共同舉辦「TWQR Inbound服務啟用記者會」，宣告我國QR Code共通支付標準「TWQR」，不僅已整合國內銀行、電支機構二大支付體系，即日起，與日本、新加坡國際錢包攜手合作，觀光客來台，不用換匯換零錢，直接使用原本慣用的國外行動支付錢包即可。

根據觀光署統計資料，去年來台旅客總人數已達到857萬人次，較2024年成長了9%，其中台、日、星三國地理位置鄰近，不僅是重要的經貿合作夥伴，民間的交流互動更是無比密切，日本更是來台旅客數量最多的國家。

藉由金融業與日本、新加坡共同推動「TWQR」行動支付服務，不僅是台日星金融合作的一大躍進，更具重大的指標意義，台灣可以藉由支付網絡來連結世界。

「TWQR Inbound 服務」的啟用，象徵我國行動支付正式邁向「跨境雙向支付時代」，國際旅客來台觀光旅遊，不再需要苦惱換匯、找零問題，直接使用原本慣用的國外行動支付錢包，就可以在全台標示有「TWQR」商店消費購物，從四大超商、百貨公司、免稅商店、珍珠奶茶、在地商圈到夜市小吃，都可以完成掃碼支付，不僅大幅提升商家收款的便利性，更能進一步帶動商業經濟嶄新動能，也讓每一位來到台灣的旅客，都能像在自己國家一樣方便消費。

財金公司董事長林國良表示，過往國際旅客來台，常面臨換匯不便、小額支付困難的問題。從今天開始，情況將徹底改變；隨著ＴWQR Inbound服務啟用，未來國際旅客來台，不再需要苦惱換匯、找零，只需要掃碼，說走就走，隨時都可以來台灣，感受台灣的美麗與活力。

這不只是單純支付功能的開通，更是台灣、日本、新加坡等鄰近國家，數位金融服務合作的重要里程碑，讓觀光旅遊就像在家鄉消費一樣，方便、快速、無差別。

日本 行動支付 觀光

延伸閱讀

TWQR Inbound於4月底上線 日本旅客來台支付更便利

7-ELEVEN uniopen PRIMA訂閱制推「ZO&FRIENDS一卡通」 會員優先預購

OPENPOINT 點數經濟破千億！7-ELEVEN 付費會員爆紅 消費力飆12倍

免換匯…財金公司推TWQR Inbound服務 助陣台灣觀光商機

相關新聞

宏泰人壽25億售地涉弊 公司最新聲明：營運及客戶服務均正常運作

宏泰集團旗下宏泰人壽，在2019年以25億餘元出售淡海段土地，被金管會懷疑違反內部處理準則，造成宏泰人壽損失，台北地檢署14日指揮調查局兵分12路搜索宏泰人壽總公司等處，並約談多名涉案人員。對此，宏泰人壽發布聲明指出，全力配合相關程序進行，並強調整體營運及客戶服務均維持正常運作，保戶權益並未受任何影響。

台新新光金首季大賺210.6億元、創歷史新高 EPS 達0.82元

台新新光金控（2887）14日公布3月自結稅後純益約60.7億元，較去年同期成長437%，累計前三月稅後純益為210.6億元，較去年同期成長345%，每股稅後純益（EPS）為0.82元，創歷史新高。

合併一周兩度出包！台新證爆重複下單 金管會恐開罰

短短一周內兩度出包，台新證與元富證合併後系統風暴擴大。金管會已請證交所進場實地查核，全面檢視系統整合與內控機制，後續將依查核結果評估是否裁罰。據了解，證交所查核報告，最快將在23日出爐。

台新證券爆系統問題導致投資人重複交易 金管會說明案情

台新證券交易系統今日再爆資訊系統問題，導致不少客戶發生重複交易，對此，金管會證期局副局長黃厚銘指出，4月7日及14日，已分別接獲台新證券的重大資安通報，證期局與證交所已赴台新證券進行實地查核，後續會依照查核結果，依情節輕重予以相對應處置。

國泰世華銀行App當機 金管會首度說分明原因

國泰世華銀行App大當機，金管會今日首度明確說明對於案情了解的來龍去脈。銀行局副局長王允中指出，問題是出在F5的負載平衡，國泰世華銀後續將更換系統，並且追查為何承載量的峰值一下子會暴增至99%以上，導致這次系統問題的發生。

兆豐銀前進印度 金管會同意設立古吉拉特邦金融特區分行

金管會今日宣布同意兆豐銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區(Gujarat International Finance Tec-City，GIFT City)分行。銀行局副局長王允中指出，目前已被印度核准設立的是中信銀，北富銀已獲金管會核准，正向印度申請中，兆豐銀則是第三家提出在GIFT City設點申請的銀行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。