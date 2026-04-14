TWQR Inbound 服務啟用 觀光客來台掃碼暢行

財金公司、銀行公會及電支公會於今日協同首波來台的日本PayPay、新加坡NETS境外合作夥伴，共同舉辦「TWQR Inbound服務啟用記者會」，宣告我國QR Code共通支付標準「TWQR」，不僅已整合國內銀行、電支機構二大支付體系，即日起，與日本、新加坡國際錢包攜手合作，觀光客來台，不用換匯換零錢，直接使用原本慣用的國外行動支付錢包即可。

根據觀光署統計資料，去年來台旅客總人數已達到857萬人次，較2024年成長了9%，其中台、日、星三國地理位置鄰近，不僅是重要的經貿合作夥伴，民間的交流互動更是無比密切，日本更是來台旅客數量最多的國家。

藉由金融業與日本、新加坡共同推動「TWQR」行動支付服務，不僅是台日星金融合作的一大躍進，更具重大的指標意義，台灣可以藉由支付網絡來連結世界。

「TWQR Inbound 服務」的啟用，象徵我國行動支付正式邁向「跨境雙向支付時代」，國際旅客來台觀光旅遊，不再需要苦惱換匯、找零問題，直接使用原本慣用的國外行動支付錢包，就可以在全台標示有「TWQR」商店消費購物，從四大超商、百貨公司、免稅商店、珍珠奶茶、在地商圈到夜市小吃，都可以完成掃碼支付，不僅大幅提升商家收款的便利性，更能進一步帶動商業經濟嶄新動能，也讓每一位來到台灣的旅客，都能像在自己國家一樣方便消費。

財金公司董事長林國良表示，過往國際旅客來台，常面臨換匯不便、小額支付困難的問題。從今天開始，情況將徹底改變；隨著ＴWQR Inbound服務啟用，未來國際旅客來台，不再需要苦惱換匯、找零，只需要掃碼，說走就走，隨時都可以來台灣，感受台灣的美麗與活力。

這不只是單純支付功能的開通，更是台灣、日本、新加坡等鄰近國家，數位金融服務合作的重要里程碑，讓觀光旅遊就像在家鄉消費一樣，方便、快速、無差別。