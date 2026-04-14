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台新證系統出包 3點說明向客戶致歉

中央社／ 台北14日電

台股今天創新高，收盤指數首破衝破36000點大關，成交值放大逼近新台幣兆元，上週剛合併的台新證券因交易爆量，系統出包，為此台新證今天發出3點說明，向客戶致歉。

至於市場傳出台新證券今天錯帳金額超過1億元，公司表示錯帳金額必須與客戶進一步盤點，今天暫時不會有數字。

台新證券對於今天交易系統於盤中出現異常，造成諸多客戶不便表達最深歉意，並提出3點說明。

台新證首先表示，今天交易系統異常主要是因程式調修過程處理不周全造成的影響，經緊急因應處理，系統在中午12時15分已恢復正常。

此外，對於受系統異常影響的客戶，台新證券將協助客戶進行必要的錯帳通報，並確保客戶資產得到應有保障。

台新證並強調，如客戶對交易或帳務內容有任何疑義，可透過客服專線或洽所屬營業員協助確認，台新證券將傾力協助客戶釐清疑問，確保客戶權益不受影響。

金管會證期局副局長黃厚銘今天指出，4月7日及14日，分別接獲台新證券重大資安通報，證期局與證交所已赴台新證券進行實地查核，後續會依照查核結果，依情節輕重予以相對應處置。

黃厚銘表示，今天台新證券出現狀況，在於電子交易平台成交回報異常，台新證的中後台帳戶因系統異常，無法顯示交易異常，導致投資人重複成交情況，對此公司緊急處理，以申報錯帳方式處理，要求台新證要在下午2時起辦理錯帳資料申報輸入，不可逾T+2，亦即16日的上午10時。

證交所

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