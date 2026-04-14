宏泰人壽25億售地涉弊 公司最新聲明：營運及客戶服務均正常運作

宏泰集團旗下宏泰人壽，在2019年以25億餘元出售淡海段土地，被金管會懷疑違反內部處理準則，造成宏泰人壽損失，台北地檢署14日指揮調查局兵分12路搜索宏泰人壽總公司等處，並約談多名涉案人員。對此，宏泰人壽發布聲明指出，全力配合相關程序進行，並強調整體營運及客戶服務均維持正常運作，保戶權益並未受任何影響。

宏泰人壽公司7年前公開標售新北市淡水區淡海段土地案，金管會查核後認為交易過程異常，依法函送告發。台北地檢署14日指揮調查局北部地區機動工作站，前往主席林鴻南等8人居所、宏泰人壽公司共12處搜索，並通知集團主席林鴻南、時任宏泰人壽董事長以及土地買方等8被告與18名證人到案說明，全案將朝違反證券交易法等方向偵辦。

對此，金管會針對此事件表示，該公司有申報重大偶發有掌握相關狀況，該公司遭搜索事件，由檢調偵查中就不便評論。

宏泰人壽則發布聲明指出，公司一向秉持依法合規經營及公平待客之原則，對於司法機關之調查均予以尊重，並全力配合相關程序之進行。

宏泰人壽表示，本案目前仍屬於偵查階段，相關事實與細節尚待司法機關進一步釐清。公司對未經證實之訊息不予評論，亦呼籲外界避免臆測及過度解讀，以維護調查公正性。

宏泰人壽強調，公司恪遵各項法令規範，持續強化公司治理與風險控管機制，整體營運及客戶服務均維持正常運作，保戶權益並未受任何影響。公司亦將以誠信、專業與負責任之態度，妥善因應相關事宜。