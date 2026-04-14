快訊

TVBS裁掉元老級主播吳安琪 沈春華揭15年前主動離職內幕：不想被迫不從容

夏天被蚊子叮不停！她用1「驅蚊神器」超有感 過來人大推：直接消失

吩坦尼入侵台灣？北市街頭男僵硬彎腰如殭屍 刑事局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

宏泰人壽25億售地涉弊 公司最新聲明：營運及客戶服務均正常運作

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
宏泰人壽。圖／宏泰人壽提供
宏泰人壽。圖／宏泰人壽提供

宏泰集團旗下宏泰人壽，在2019年以25億餘元出售淡海段土地，被金管會懷疑違反內部處理準則，造成宏泰人壽損失，台北地檢署14日指揮調查局兵分12路搜索宏泰人壽總公司等處，並約談多名涉案人員。對此，宏泰人壽發布聲明指出，全力配合相關程序進行，並強調整體營運及客戶服務均維持正常運作，保戶權益並未受任何影響。

宏泰人壽公司7年前公開標售新北市淡水區淡海段土地案，金管會查核後認為交易過程異常，依法函送告發。台北地檢署14日指揮調查局北部地區機動工作站，前往主席林鴻南等8人居所、宏泰人壽公司共12處搜索，並通知集團主席林鴻南、時任宏泰人壽董事長以及土地買方等8被告與18名證人到案說明，全案將朝違反證券交易法等方向偵辦。

對此，金管會針對此事件表示，該公司有申報重大偶發有掌握相關狀況，該公司遭搜索事件，由檢調偵查中就不便評論。

宏泰人壽則發布聲明指出，公司一向秉持依法合規經營及公平待客之原則，對於司法機關之調查均予以尊重，並全力配合相關程序之進行。

宏泰人壽表示，本案目前仍屬於偵查階段，相關事實與細節尚待司法機關進一步釐清。公司對未經證實之訊息不予評論，亦呼籲外界避免臆測及過度解讀，以維護調查公正性。

宏泰人壽強調，公司恪遵各項法令規範，持續強化公司治理與風險控管機制，整體營運及客戶服務均維持正常運作，保戶權益並未受任何影響。公司亦將以誠信、專業與負責任之態度，妥善因應相關事宜。

宏泰人壽 金管會

延伸閱讀

台新證券爆系統問題導致投資人重複交易 金管會說明案情

宏泰人壽標售25億淡水土地涉弊端 檢調約談林鴻南等26人

宏泰人壽爆非常規交易！檢調搜索中 約談涉案人釐清案情

下單系統出包！台新證緊急盤查：一定確保每位客戶的權益

相關新聞

宏泰人壽25億售地涉弊 公司最新聲明：營運及客戶服務均正常運作

宏泰集團旗下宏泰人壽，在2019年以25億餘元出售淡海段土地，被金管會懷疑違反內部處理準則，造成宏泰人壽損失，台北地檢署14日指揮調查局兵分12路搜索宏泰人壽總公司等處，並約談多名涉案人員。對此，宏泰人壽發布聲明指出，全力配合相關程序進行，並強調整體營運及客戶服務均維持正常運作，保戶權益並未受任何影響。

台新證券爆系統問題導致投資人重複交易 金管會說明案情

台新證券交易系統今日再爆資訊系統問題，導致不少客戶發生重複交易，對此，金管會證期局副局長黃厚銘指出，4月7日及14日，已分別接獲台新證券的重大資安通報，證期局與證交所已赴台新證券進行實地查核，後續會依照查核結果，依情節輕重予以相對應處置。

合庫金首季稅後純益58.1億元 續創歷年同期新高

合庫金（5880）14日公布3月合併稅後純益為19.5億元，月增4.6%，年增3.4%，累計前三月合併稅後純益為58.1億元，年增17.2%，續創歷年同期新高紀錄，每股稅後純益（EPS）0.36元。

國泰世華銀行App當機 金管會首度說分明原因

國泰世華銀行App大當機，金管會今日首度明確說明對於案情了解的來龍去脈。銀行局副局長王允中指出，問題是出在F5的負載平衡，國泰世華銀後續將更換系統，並且追查為何承載量的峰值一下子會暴增至99%以上，導致這次系統問題的發生。

兆豐銀前進印度 金管會同意設立古吉拉特邦金融特區分行

金管會今日宣布同意兆豐銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區(Gujarat International Finance Tec-City，GIFT City)分行。銀行局副局長王允中指出，目前已被印度核准設立的是中信銀，北富銀已獲金管會核准，正向印度申請中，兆豐銀則是第三家提出在GIFT City設點申請的銀行。

民眾可向券商借款的擔保品更多了 金管會開放外國債券融資借款

金管會推動亞洲資產管理中心計畫，繼續鬆綁融資限制，今日金管會再度宣布新的融資利多，為活化投資人持有外國債券資產的資金調度靈活性，將鬆綁讓券商的不限用途款項借貸業務，也能受理外國債券作為擔保品給予融資，這項鬆綁估計將再挹注資本市場投資的資金活水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。