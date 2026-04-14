台新證券爆系統問題導致投資人重複交易 金管會說明案情

台新證券交易系統今日再爆資訊系統問題，導致不少客戶發生重複交易，對此，金管會證期局副局長黃厚銘指出，4月7日及14日，已分別接獲台新證券的重大資安通報，證期局與證交所已赴台新證券進行實地查核，後續會依照查核結果，依情節輕重予以相對應處置。

這次的系統問題都出在前元富證券。黃厚銘說，台新與元富合併之後，使用元富的中台與後台系統，其中，4月7日合併之初，大量台新證券的客戶湧入系統查詢，導致系統緩慢、帳戶異常。

繼4月7日合併後第一天資訊系統出狀況之後，黃厚銘指出，今日台新證券所出的新狀況，在於電子交易平台成交回報異常，台新證券的中後台帳戶系統異常，無法顯示交易異常，導致投資人重複成交情況，對此公司緊急處理，今日中午12時17分恢復正常運作，以申報錯帳的方式來處理，台新證券要在下午2時起辦理錯帳資料申報輸入，不可逾T+2，亦即16日的上午10時。

雖然存續公司為台新證券，但有關的中後台系統，都是用元富證券，因此並非原台新證券的系統，而是原元富證券的系統。至於出錯的交易金額，是否有外傳的上億？黃厚銘說，最晚申報期限是16日的上午10時，因此尚不能定論。